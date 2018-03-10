Japonya'da ''Shinmoe Yanardağı'' alarmı: Art arda iki güçlü patlama gözlemlendi!

Kyodo ajansının haberine göre, Kagoşima ve Miyazaki eyaletleri sınırında bulunan bin 421 metre yüksekliğindeki Shinmoe Yanardağı'nda bu sabah yerel saatle 01.55 ve 04.25'te iki güçlü patlama oldu.

Japon Meteoroloji Ajansı, patlamalar sırasında yanardağın ağzından büyük kaya parçalarının püskürdüğünü duyurdu ve "uçan kaya parçalarının" yanardağın yakın çevresine düşebileceği uyarısında bulundu. Bir tarafından lav akan yanardağdan püsküren külün de 4 buçuk kilometre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi. AA

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