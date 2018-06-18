Japonya'da şiddetli deprem: 3 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı!

Japonya Meteoroloji Kurumu, Osaka şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem gözlemlendiğini açıkladı.

Depremin kentin kuzeyinde, yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Ulusal Afet Ajansı da ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını duyurdu. Çok sayıda binada yangın çıkmasına, yollarda çatlak oluşmasına ve ana su hatlarının hasar görmesine neden olan depremin ardından bölgede tsunami alarmı verilmedi. Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alındı. Osaka yakınlarındaki Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi. AA

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