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16 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Japonya'da Türkiye'ye ilişkin en çok aranan konular

15 Eylül 2018, Cumartesi 22:57
Japonlar'ı Maraş dondurması merakı sardı. Türkiye’ye bu yılın 7 ayında gelen Japon turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 76.70 artışla 42 bine çıktı.

Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google’un bir aylık trend verilerine göre Japonya’da Türkiye ile ilgili en çok aranan konular arasına Maraş dövme dondurmasının da listeye girmesi dikkat çekti.

Japonların dondurmayı araştırması ise ustaların yaptığı ilginç şovundan kaynaklanırken Türkiye ile ilgili aramalarda Mraaş dondurması dışında  lokum, Lira, İstanbul, uluslararası ticaret, Osmanlı İmparatorluğu, Sultanahmet Camii, balon uçuşları ile ilgili konularda üst sıralarda yer aldı.

Japonlar Türkiye'de Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler sıralamasında listelerin en önünde yer alıyor.  

DÜNYA ‘TÜRKİYE’YE TATİL 2019’ ARATIYOR

Bu arada Türk turizmindeki yeniden yükselme trendi Google’un verilerine de yansıdı. Google’un son 12 aylık trend verilerine göre dünya genelinde “Holiday to Turkey 2019”(Türkiye’ye tatil 2019) aramaları büyük artış gösterdi.

Kullanıcıların Türkiye tatili 2019 ile ilgili ise aradıkları konular ise “Türkiye, Herşey Dahil, Paket Tur, Marmaris, Antalya, Tatil Köyü, Uçuş kelimeleri ile aramaları büyük çıkış gösterdi. En çok aramalarda artışın yaşandığı yer ise Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’ta en çok Türkiye ile ilgili aramalar ise İskoçya ile İngiltere’den yapıldı. Burada yapılan aramalarda en çok artış ise “Herşey Dahil” konusunda oldu.

DHA

Etiketler: türkiye, japonya, google
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