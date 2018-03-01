Japonya'da yine deprem!

Japonya'nın güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin güneyinde yer alan Ishigaki Adası'nın 45 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 20,6 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Kyodo ajansının Japonya Meteoroloji Ajansı'na dayandırdığı haberde de Okinawa bölgesinde yer alan Iriomote Adası yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AA

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