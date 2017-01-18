Japonya’daki Müslümanlar ne yaptı?

Japonya’da yaşayan Müslümanlar 2016 Aralık ayında başlayan faaliyet kapsamında bilmedikleri her yere ücretsiz Kur’ân-ı Kerîm ve mealini posta ile yolluyorlar. Tek istedikleri İslam ile Japonya’yı tanıştırmak.

Hayatımızı aydınlatan mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm, bugün dünyanın her yerinde okunuyor, ama her dilde meali olmadığı ve İngilizce bilmeyen Müslümanlar da olduğu için anlamını öğrenemeden okumak zorunda kalınıyor. Bir Müslüman için Kur’ân-ı Kerîm’i okumak kadar önemli bir kaide de anlayarak hayatına rehber etmek.

Japonca Kur’ân-ı Kerîm meali

Japonya’da yaşayan Müslümanlar için İslâm yeni bir din olduğundan en önemli kaynak haliyle Kur’ân-ı Kerîm. Çünkü ellerinde İslâm’ı tanıyabilecekleri çok fazla kaynak bulunmuyor. Bu yüzden kendi dillerinde meal tercümesine en fazla ihtiyaç olan yerlerden birisi. Müslüman Japonların çalışması ile yapılan Japonca Kur’ân-ı Kerîm meali bir yıldan fazladır Japonya camilerinde, Müslümanların evlerinde yer alıyor ve büyük bir ilgi görüyor.

Peki, İslâm ile tanışmamış Japonlar?

Japonya’da yaşayan Müslümanlar bir faaliyet başlattılar. 2016 Aralık ayında başlayan faaliyet ile tanımadıkları, bilmedikleri her yere ücretsiz Kur’ân-ı Kerîm ve mealini posta ile yolluyorlar. Tek istedikleri İslâm ile Japonya’yı daha fazla tanıştırmak. Japanese Muslims sitesinde bu proje ile ilgili; “Elhamdülillah, son birkaç yıldır, Kur’ân’ın kopyalarını Japon dili ile ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Kur’ân’ın bu Japonca meallerini, Kur’ân’ın insanlığa söylediklerini ilk elden edinmek isteyen ve henüz Müslüman olmayanlara ya da yeni Müslümanlara, İslâm ile ilgili birkaç kitapla birlikte gönderiyoruz. Bunları göndermek için herhangi bir şey talep etmiyoruz. Çünkü bunu, herkesin bilmesi gereken mesaj olduğunu düşünüyoruz. İslâm’ın evrensel mesajı her biri için. Elhamdülillah, şu ana kadar, Kur’ân’ın meallerini Japonca olarak Avrupa, Amerika, Asya ve Okyanusya’daki insanlara gönderdik. Bu, açık kalp ile okunacak bir kitap” açıklamaları yapılıyor.

Haber: Merve İriyarı