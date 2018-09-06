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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Japonya'dan 'radyasyon' itirafı

06 Eylül 2018, Perşembe 00:02
Japonya, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı Fukuşima nükleer felaketin ardından ilk kez radyasyona maruz kalan bir işçinin öldüğünü doğruladı.

BBC'nin haberine göre, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fukuşima 1 tesisindeki radyasyonu ölçmekle sorumlu işçinin, nükleer felaketin ardından tesiste en az 2 kez çalıştığı ve her seferinde maske ile koruyucu kıyafet giydiği belirtildi.

1980'den bu yana nükleer enerji santrallerinde çalışan işçinin, 2016'da teşhis edilen akciğer kanserinden öldüğü bildirildi.

Radyolog ve diğer uzmanlardan oluşan bir heyetin görüşlerini alan Bakanlık, 50'li yaşlardaki işçinin ailesine tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

BM uyarmıştı

BM, geçen ay, Fukuşima nükleer felaketinin ardında bıraktığı zararlı maddeleri temizlemek için istihdam edilen işçilerin büyük risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM, santrali temizlemekle görevlendirilen ve aralarında göçmenlerle evsizlerin de olduğu söylenen on binlerce işçinin radyasyona maruz kalma riskleri hakkında kandırılmış olabileceğine işaret etmişti.

Özel raportörler olarak bilinen BM uzmanları, ekonomik sıkıntı, yetersiz eğitim ve koruma nedeniyle işçilerin tehlikeli çalışma koşullarını kabul etmeye zorlanmış olabileceğinden de endişe duyduklarını bildirmişti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

Kyoto Bölge Mahkemesi, mart ayında, Japon hükümeti ve santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketini (TEPCO) kaza ve ardından meydana gelen nükleer sızıntı nedeniyle bölgeyi tahliye ettiği için evlerini ve işlerini kaybeden bir grup mağdura toplam 110 milyon yen (4 milyon 30 bin lira) tazminat ödemeye mahkum etmişti.

AA

Etiketler: japonya
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