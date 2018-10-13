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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Japonya nitelikli yabancı işçilere oturma izni verecek

13 Ekim 2018, Cumartesi 11:14
Japonya azalan ve yaşlanan nüfusuyla bazı alanlarda iş gücü bulma konusunda zorluk yaşarken, nitelikli yabancı işçilere aileleriyle birlikte ülkede oturum izni tanıyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu güne kadar yalnızca yüksek vasıflı profesyonellere çalışma imkanı sağlayan Japonya’nın, yeni düzenlemeyle nitelikli işçilere de kapılarını açması, göç politikasında dönüm noktası olması bekleniyor.

İki farklı çalışma statüsü olacak

Gelecek Nisan ayında hükümetin yürürlüğe sokmayı hedeflediği programda iki seviyeli çalışma ve oturma izni üzerinde çalıştığı belirtildi.

İlk oturum iznine hak kazananlar, beş yıla kadar geçerli olan çalışma vizesi alacak. Ancak bu kişilerin ailelerinin ülkeye gelmesine izin verilmeyecek.

'Yüksek vasıflı' işçiler olarak tanımlanan ikinci çalışma iznine hak kazananlar ise, daimi ikamet statüsü alabilecek. Diğer grubun aksine bu kişilerin ailelerinin Japonya’da yaşamasına da izin verilecek.

Bakanlık sınavları ve dil seviyesi testi

Her iki program için de başvuru yapan kişilerin günlük Japonca konuşma seviyesi test edilecek. Ayrıca ilgili bakanlıkların yaptığı sınavları başarıyla geçmesi gerekecek.

Birinci tip ikamet statüsüne sahip olanlar, ikinci tip için başvuru yapma şansına da sahip olacak.

Düzenlemenin konusu olacak işçileri istihdam etmek isteyen şirketlerin Japon çalışanlar karşısında eşit işe eşit ücret gibi bazı şartları yerine getirmeleri gerekecek.

Hangi alanlarda yabancı işçiler kabul edilecek?

Hükümet kaynaklarına göre, iş gücünün zayıf olduğu tarım, inşaat, hemşirelik ve yaşlı bakımının dahil olduğu 10'dan fazla alanda nitelikli ve deneyim sahibi işçi kabul edilecek.

Ancak konuya ilişkin yapılan açıklamada, belirlenen alanlarda işsizlik oranlarının artması veya iş gücünün yeterli olması durumda yeni işçi alınmayacağı ve programın askıya alınacağı belirtildi.

Japonya'ya en çok yabancı işçi Çin'den geliyor

Japonya'daki yabancı işçilerin sayısı Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın verilerine göre 2012 yılında 680 bin iken, geçen yıl Ekim ayında ikiye katlanarak 1.28 milyona ulaştı.

Resmi kaynaklara göre, 372 bin 263 kişi ile Çinli işçiler en kalabalık grubu oluştururken, bu grubu Vietnam, Filipinler, Brezilya ve Nepal takip ediyor.

Öte yandan Japonya'ya en çok sığınma talebinde bulunan ülkelerin vatandaşlarına çalışma vizesinin kısıtlı sayıda verileceği belirtildi. Ayrıca Japonya'nın sınır dışı ettiği ve ülkesine kabul edilmeyen kişiler de bu haktan istifade edemeyecek.

Euronews Türkçe

Etiketler: Japonya, işçi, nüfus, Çin
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