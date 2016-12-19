Jirinovski: Saldırı tamamen provokasyon

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, saldırıyı Türk-Rus ilişkilerini yeniden zora sokmayı amaçlayan bir provokasyon olarak nitelendirdi.

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