Jüriye “davayla ilgili haberlerden uzak durun” uyarısı

New York Güney Bölgesinde sona eren duruşmalar sonrasında, hakim Richard Berman tarafından bilgilendirilen 12 kişilik jüri heyeti, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında karar vermek için toplandı.

Hakim Berman, önceki gün jüriye mahkeme dosyasını sunmadan önce Atilla’ya yöneltilen suçlamaları ve bu suçlamaları nasıl değerlendirmeleri gerektiği hakkında yaklaşık 3,5 saat süren bir brifing verdi. Hakim Berman, sanık Atilla’ya yöneltilen altı suçlamayla ilgili detaylara girmeden önce, jüri üyelerinden karar aşamasında “sadece mahkemede sunulan deliller ve dinlenen tanıkların ifadelerine” göre karar vermelerini istedi. Hakim Berman jüri heyetinden, davayla ilgili internet veya televizyondan duydukları bilgileri göz önünde bulundurmamalarını talep etti. Atilla’ya yönetilen altı ayrı suçlamayla ilgili detayları teker teker jüri üyelerine anlatan Berman, jüri heyetine bu suçlamaları gözden geçirirken nelere dikkat etmelerini gerektiğini izah etti. İlk toplantısını gerçekleştiren jüri ise dün karara varamadı.

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