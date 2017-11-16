"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Kabil'de düğün salonuna intihar saldırısı: 14 ölü

16 Kasım 2017, Perşembe 20:03
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kasrı Navin adlı düğün salonu girişinde patlattığını belirtti. Daniş, saldırganın düğün salonunda toplantı yapan Cemiyet-i İslami Partisi üyelerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, Kabil'in Kasrı Navin adlı düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerden 8'inin polis, 6'sının sivil olduğunu belirten Mücahit, 18 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Taciklerin çoğunluğunu oluşturduğu Cemiyet-i İslami Partisi'ne yönelik olduğu belirtilen saldırı sırasında Belh Vilayeti Valisi ve Devlet Başkanı Eşref Gani'ye muhalefet eden Atta Muhammed Nur'un salonda olup olmadığı ise netlik kazanmadı.

Ancak AFP'ye konuşan Nur'un yardımcılarından bir valinin salonda olmadığını söyledi.

Haziranda'da Cemiyet-i İslami Partisinin ldierlerinin toplantısına bir intihar saldırganı bombalı saldırı düzenlemişti.saldırmıştı.

Görgü tanıkları da saldırganın, düğün salonuna girmeye çalışırken polis tarafından fark edildiğini ve kendini havaya uçurduğunu söyledi.

TALİBAN REDDETTİ, IŞİD ÜSTLENDİ

IŞİD propaganda ajansı Amaq üzerinden saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Taliban ise saldırıyla ilgisi olmadığını öne sürdü.

AA

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    261. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rıza Sarraf duruşmaya katılmadı

    MHP'de 'AKP ile ittifak' istifası

    ABD'ye bir haftada 2 not verildi

    Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

    Türk diplomatların yüzde 25'i ihraç edildi

    Diyanet'ten 'müftü nikahı' uyarısı

    Şemdinli'den acı haber: 2 asker şehit

    Bozdağ açıkladı: Sağlık durumu iyiymiş

    Açığa alınan 533 polis göreve iade edildi

    Dikkat: Kar soğukları geliyor

    Tezkeresini alacağı gün şehit düştü

    Myanmar askerleri sistematik olarak Arakanlı Müslüman kadınlara tecavüz etti

    AİHM’den Türkiye’ye 5 Aralık’a kadar süre

    Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

    Ekmek fiyatları açıklandı

    Türk domatesleri Rusya'ya ulaştı

    ABD: Bir an önce OHAL'i bitirin

    Suudi zenginlerin hesapları donduruldu

    Sağlık için 120 milyar lira harcadık

    Otomobilin içinden dram çıktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nurcular, Kemalizm ile barış(a)maz
    Genel

    Açığa alınan 533 polis göreve iade edildi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden önce, zaferden sonra
    Genel

    AİHM’den Türkiye’ye 5 Aralık’a kadar süre
    Genel

    ABD: Bir an önce OHAL'i bitirin
    Genel

    Metin Feyizoğlu: Kimse benden Nuriye ve Semih'e sempati duymamı beklemesin
    Mikail YAPRAK

    Ey demir gibi sarsılmaz kardeşler!
    Genel

    Otomobilin içinden dram çıktı
    Cevher İLHAN

    Faturayı İnönü’ye çıkarıp...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.