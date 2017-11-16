Kabil'de düğün salonuna intihar saldırısı: 14 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kasrı Navin adlı düğün salonu girişinde patlattığını belirtti. Daniş, saldırganın düğün salonunda toplantı yapan Cemiyet-i İslami Partisi üyelerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, Kabil'in Kasrı Navin adlı düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerden 8'inin polis, 6'sının sivil olduğunu belirten Mücahit, 18 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Taciklerin çoğunluğunu oluşturduğu Cemiyet-i İslami Partisi'ne yönelik olduğu belirtilen saldırı sırasında Belh Vilayeti Valisi ve Devlet Başkanı Eşref Gani'ye muhalefet eden Atta Muhammed Nur'un salonda olup olmadığı ise netlik kazanmadı.

Ancak AFP'ye konuşan Nur'un yardımcılarından bir valinin salonda olmadığını söyledi.

Haziranda'da Cemiyet-i İslami Partisinin ldierlerinin toplantısına bir intihar saldırganı bombalı saldırı düzenlemişti.saldırmıştı.

Görgü tanıkları da saldırganın, düğün salonuna girmeye çalışırken polis tarafından fark edildiğini ve kendini havaya uçurduğunu söyledi.

TALİBAN REDDETTİ, IŞİD ÜSTLENDİ

IŞİD propaganda ajansı Amaq üzerinden saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Taliban ise saldırıyla ilgisi olmadığını öne sürdü.