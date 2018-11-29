Kabil yine kan gölüne döndü!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, yaptığı açıklamada, beş saldırgandan birinin, bomba yüklü araçla Kabil'in Dispiçeri bölgesinde İngiliz güvenlik şirketi G4S'nin giriş kapısını hedef aldığını belirtti. Bombalı saldırının ardından diğer dört saldırganın şirkete girerek güvenlik görevlileriyle çatıştığını ifade eden Mücahit, yaklaşık 10 saat süren çatışmanın ardından dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Mücahit, saldırıda 10 kişinin öldüğünü, aralarında yabancıların da bulunduğu 29 kişinin yaralandığını kaydetti. Saldırıyı Taliban örgütü üstlenmişti. AA

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