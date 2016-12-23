Kaçırılan Libya uçağıyla ilgili yeni gelişme

Libya'da iç hat uçuşu yaparken Malta'ya kaçırılan Afriqiyah Havayolları uçağındaki yolcu ve mürettebatın tamamının serbest bırakıldığı, hava korsanlarının gözaltına alındığını açıklandı.

Libya'da iç hat seferi yaparken Malta'ya kaçırılan Afriqiyah (Afrika) Havayollarına ait uçaktaki iki hava korsanının, uçağı patlatmakla tehdit ettiği iddia edildi.

Malta'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Malta Independent'in haberine göre, yerel saatle 11.30 (TSİ 13.30) sularında Luqa Havaalanına inen Airbus 320 tipi uçağı iki hava korsanı kaçırdı.

Havacılık sitelerinden Flightradar24’te yer alan bilgiye göre; Afriqiyah Havayolları’na ait Airbus 320 tipi uçak, yolcu ve mürettebatıyla birlikte içindeki 118 kişiyle Sebha kentinden Trablus’a gitmek üzereyken, Malta’ya doğru yöneldi.

Haberde korsanların, uçağı havaya uçurma tehdidi savurduğu belirtilirken, uçağın etrafında Malta özel kuvvetlerinin ve askerlerinin hazır beklediği ifade edildi.

Olayla ilgili ulusal güvenlik komitesini başbakanlıkta acil toplayan Malta Başbakanı Joseph Muscat, twitter hesabından yaptığı açıklamada, uçakta 1'i bebek, 28'i kadın, 82'si erkek olmak üzere 111 yolcu olduğu bilgisini paylaştı. Muscat, güvenlik güçlerinin operasyonu koordine ettiğini kaydetti.

Uluslararası basına yansıyan haberlerde de hava korsanlarının, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı olduğu, Libya Ulaştırma Bakanının korsanlarla pazarlıkları yürüttüğü ileri sürüldü.

Malta Uluslararası Havaalanından yapılan açıklamada da tüm acil durum ekiplerinin devrede olduğu belirtildi.

65 yolcu serbest bırakıldı

Öte yandan Malta Başbakanı Muscat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kadınlar ve çocukların tahliyesinin başladığını belirtti. Şu ana kadar 65 kişinin salıverildiğini kaydeden Muscat, uçaktaki diğer yolcuların tahliyesinin sürdüğünü aktardı.

Afriqiyah Havayolları yetkilileri, uçağı kaçıran iki hava korsanının yolcuları bırakmaya razı olduklarını ancak pilotu rehin almaya devam edeceklerini söylediklerini belirtti.

Yolcuların serbest bırakıldığının açıklanmasından kısa bir süre önce Malta Başbakanı Muscat'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Sirac ile görüştüğü bildirildi.

Kaçırılan uçakta hava korsanları gözaltına alındı

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Libya'da iç hat uçuşu yaparken Malta'ya kaçırılan Afriqiyah (Afrika) Havayolları uçağındaki yolcu ve mürettebatın tamamının serbest bırakıldığını, hava korsanlarının gözaltına alındığını açıkladı.