Kadınlar da, İsrail zulmünün hedefinde

Gazze şeridindeki kuşatma altında halen devam eden Büyük Dönüş Yolu yürüyüşünde şimdiye kadar en az 134 Filistinli yaralandı.

Gazze sağlık bakanlığı sözcüsü Ashraf al-Qudrasalı günkü konuşmasında olayI aktaran medya temsilcileri de bölgenin doğusundaki olay yerinde yaralananların arasında olduklarını söyledi. 30 mart’ta başlayan Filistinlilerin geri dönüş hakları çağrısı olarak bilinen protestolardan bu yana, bu protesto Gazze şeridinde yer alan kadınların ilk kitlesel gösterisiydi. Gazze şeridindeki Filistinliler aynı zamanda 2006’dan -şeridi yöneten parti Hamas iktidara geldiğinde- bu yana devam eden İsrail-Mısır kara, deniz ve deniz ablukalarına karşı gösteri yapıyorlardı. Salı günü, çoğu çocuklarının da eşlik ettiği kadınlar 2 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan liman şehrinden otobüslere ulaştılar. AFP’nin haberine göre çite 50 metreye kadar gruplar halinde ilerlediler. Rim Abu Irmana,14 Mayıs’ta gerçek İsrail silâhıyla öldürülen 15 yaşındaki kızının resmini sallayarak “kızımın başlattığı yürüyüşü tamamlamaya geldim” dedi. Aynı gün 60’dan fazla Filistinli öldürülmüştü. Irmana küçük oğlunun elini tutarak “bu gösteriler barışçıl gösterilerdir. Biz sadece kendi toprağımızı ve haklarımızı savunuyoruz” dedi. 30 Mart’ta başlayan protestolardan bu yana İsrail güçleri en az 138 Filistinliyi öldürdü. Çeviri haber: Hilal Yurtseven



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