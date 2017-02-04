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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Kafamdaki bir çok soruya Risale-i Nur ile cevap buldum

04 Şubat 2017, Cumartesi 11:39
Haziran ayında Afganistan’ın başkenti Kâbilde eğitim faaliyetlerine başlayan Hayrât Vakfı Afganistan Temsilciliği, bu kısa zamanda bir çok programa imza attı. Bir buçuk yıl gibi kısa zamanda 25 tane üniversite öğrencisi Kâbil Risale-i Nur Eğitim Merkezinde kalarak merkezin akademik programlarından istifade etti.

Merkezde kalan öğrenciler hergün düzenli olarak farklı mevzuları Risale-i Nurdan mütalaa ederken ayrıca günlük okuma programları ile Risale-i Nurdan bir çok eseri de okudular. 2016’ının Ekim ayında başlayan haftalık umumi Risale-i Nur dersine ise farklı üniversitelerde okuyan 100 civarında öğrenci katıldı.

Üniversitelerin eğitime ara vermesi dolayısı ile Temsilciliğimiz “Birinci Akademik Kış Çalışması” adı ile farklı üniversitelerde öğrenciler ile bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada temelde Kur’an-ı Kerim ve Tecvid Eğitimi ile birlikte Risale-i Nur kulliyyatından mevzular mütalaa edildi. Bu çalışmanın sonunda çalışmaya katılan öğrencilere Hayrât Vakfı Afganistan Temsilciliği ve Risale-i Nur Eğitim Merkezi tarafından sertifika takdim edildi.

Programa katılan Kâbil Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Ataullah DEŞTİ, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirip,

“Risale-i Nurdan istifade edenlerin ahlaklarının güzel olduğunu ve ümmet için fedakarlıkta örnek birer şahsiyetler olduklarını ifade etti. Siz değerli öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem Risale-i Nurdan ve Risale-i Nur talebelerinin ahlakından istifade etmenizdir.” dedi.

Programda kapanış konuşması gerçekleştiren Hayrât Vakfı Afganistan Temsilcisi M. Sait ÇETİN ise,

“Bir aylık çalışmayı değerlendirip alınan neticeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Temsilcimiz Kâbil Risale-i Nur Eğitim Merkezimizde yapılan bütün programların asıl amacı iman-ı tahkikiyi kazanmaktır. Zira islam alemindeki problemlerin temel kaynağı iman zayıflığıdır. Bu problemi ortadan kaldırmak için Bediüzzaman Hazretlerinin asrın idrakine münasip bir uslup ile yazdığı Risale-i Nur cezalarından istifade etmek zorundayız” dedi.

Konuşamasının sonunda katılımcılara teşekkür eden M. Sait ÇETİN programların devam edeceğini ve bütün Afgan halkının bu programlara iştirak edebileceğini söyleyip onları programlara davet etti.

Programda öğrenci arkadaşlarını temsilen konuşan Nur Amed İMAMİ ise,

“Bu bir aylık zaman zarfında gerçekleştirdiğimiz oturumlar vesilesi ile kafamdaki bir çok soruya Risale-i Nur ile cevap buldum. Siz arkadaşlarıma tavsiyem meydandaki bozuk fikirlere karşı kendinizi Risale-i Nurdan yetiştirmenizdir.” dedi ve özellikle Hayrât Vakfı Afganistan Temsilciliğine kendilerine bu eğitim imkanını sağladıkları için çok teşekkür etti.

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