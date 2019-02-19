Kahire'de patlama: 2 güvenlik görevlisi öldü, 2'si yaralandı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher bölgesinde patlama meydana geldi. Yerel medyaya göre saldırıda ölenler var. Mısır medyasına göre, başkent Kahire'deki intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi öldü, ikisi yaralandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi öldü, ikisi yaralandı. Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat’ta Giza’da el yapımı bomba ile düzenlenen saldırının faillerinin bulunması için gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde polis tarafından takip edilen kişinin, El-Ezher Camisi yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği, saldırıda iki güvenlik görevlisinin öldüğü, ikisinin yaralandığı belirtildi. Kahire’nin Giza bölgesinde cuma günü el yapımı bombayla saldırı düzenlenmişti. AA

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