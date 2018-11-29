Kalplerimiz Gazze’nin ıztırabıyla ağırlaşıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl 29 Kasım’da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü çerçevesinde düzenlenen faaliyette konuştu.

Guterres, İsrail-Filistin sorunun uluslar arası toplum için en zorlu konulardan biri haline geldiğine dikkati çekti. Guterres, “Yıkımlar, yasa dışı yerleşim birimlerinin devam etmesi ve genişlemesi, zorla tahliyeler, toplu cezalandırmalar barış getirmeyecek. Aynı şekilde şiddet ve kışkırtma, tek taraflı adımlar nihaî statü sorununu ve krizi çözmeyecek. Sadece samimî, köklü, üzerinde anlaşılmış parametrelere dayalı yapıcı müzakereler arzu edilen kalıcı iki devletli çözümü getirecek.” değerlendirmesinde bulundu. İsrail ve Filistin’e barış içinde beraber yaşayan iki devletli bir çözüm için cesur adımlar atması çağrısı yapan Guterres, “Filistinlilere vazgeçilmez haklarının verilebilmesinin tek yolu bu. Kapsamlı ve adil bir barış için tek seçenek bu.” dedi. Gazze’deki insanî duruma da dikkati çeken Guterres, “Kalplerimiz Gazze halkının ıztırabıyla ağırlaşıyor. Yaklaşık 2 milyon Filistinli giderek artan fakirlik ve işsizlikle boğuşuyor ve sağlık, eğitim, su ve elektriğe erişim çok kısıtlı.” diye konuştu.