"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kamu Başdenetçisi Malkoç: ABD ve Avrupa'da ırkçılık yaygınlaşıyor

08 Kasım 2018, Perşembe 20:00
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD ve Avrupa'da göçü önlemek için askeri tedbirler alındığını ve teller örüldüğünü belirterek "ABD ve Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi yaygınlaşmaktadır." dedi.

Malkoç, başkent Moskova'da katıldığı "Avrasya’da insan haklarının korunması" konulu uluslararası konferansta, Türkiye'deki ombudsmanlık uygulaması ve dünyadaki insan hakları sorunları hakkında konuştu.

Geçen yıl Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumuna 17 bin başvuru yapıldığını kaydeden Malkoç, bu sayının bu yıl 15 bini bulduğunu belirtti.

Malkoç, hakkaniyet ve adalet kültürünün yaygınlaştırılması için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve eğitim öğretim kurumlarında çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

"ABD ve Avrupa'da ırkçılık yaygınlaşıyor"

İnsan hakları açısından dünyadaki gelişmelerin son derece üzücü olduğuna işaret eden Malkoç, dünyada pek çok yerde fakirlik, terör ve savaşın var olduğunu ve bunun sonucunda göç sorununun meydana geldiğini belirtti.

Malkoç, bu sorunların çözümü için çok ciddi adımlar atılmadığını vurgulayarak "Özellikle ABD ve Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi yaygınlaşmaktadır. Avrupa’nın bazı ülkelerinde göçü önlemek için teller örülüyor, ABD’de duvar örülüyor ve askeri tedbirler alınıyor. Bunlar doğru değil. İşte bu ortamda ombudsmanların sesinin insan hakları açısından daha gür çıkması umut vericidir. Göçün de, fakirliğin de, terörün de, savaşın da ilacı insan haklarının uygulanması, tedavisi ise hukukun uygulanmasıdır.” diye konuştu.

"BM’nin daha etkin hale gelmesi gerekir"

Birleşmiş Milletlerin (BM) dünyada insan hakları ihlalinin azaltılması için yetersiz kaldığını belirten Malkoç, “İnsan hakları ihlallerinin azalması ve hukukun üstünlüğü için BM’nin daha etkin hale gelmesi gerekir. BM’nin bu yapısı ile bu sorunların üstesinden gelemediğini hep beraber görüyoruz. Umudumuz ombudsman ve insan hakları savunucularının seslerinin daha yüksek çıkarmasıdır.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Şeref Malkoç, ırkçılık
Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'BM, Kaşıkçı cinayetini yakından takip ediyor'

    Fenerbahçe üst tura çıkmak için avantaj yakaladı

    Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nden Yunan Bakana cevap
    📷

    Sultân-ı Ezelî’nin vazîfeperver me’murları'ndan büyük kediler Tuzla'da

    Lübnan Cumhurbaşkanı: Suriye'de siyasi çözüm için vakit kaybedilmemeli

    'Arabistan ile işbirliği yapan bütün ülkelerde endişe hakim'

    'Türkiye, AB'ye üyelikte kararlı olduğunu göstermeli'

    "Önceki yönetimler gibi 'tekerdir nasıl olsa döner' anlayışı içinde olsaydık, durum çok vahim bir hal alırdı"

    Kamu Başdenetçisi Malkoç: ABD ve Avrupa'da ırkçılık yaygınlaşıyor

    MHP Lideri Bahçeli: Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir

    2019 zor geçecek

    ‘Boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek’

    CHP'de olağanüstü toplantı: Erol ve Yılmaz Disiplin Kuruluna sevk edildi

    Erdoğan'dan 'imar barışı' açıklaması

    Nobel ödüllü aktivist Karman'dan dünyaya Yemen çağrısı

    Samsung merakla beklenen telefonunu tanıttı

    ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı

    ABD'deki silahlı saldırıda 12 kişi ödlü

    'Utanç duvarı'nın yıkılmasının üzerinden 29 yıl geçti

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müfteri vicdansızlara yazıklar olsun
    Genel

    Kıyım maddesi kavgayla geçti
    Genel

    OHAL Komisyonu başvurularına ilişkin Oktay'dan açıklama
    📷
    Genel

    TÜYAP Kitap Fuarı’na okuyucularımızı bekliyoruz
    Said YÜKSEKDAĞ

    Mü’minlerin en zekisi kimlerdir?
    Genel

    Basın kartı ve gri pasaport ayrımcılığı Meclis gündeminde
    Süleyman KÖSMENE

    Öfke eken sevgi biçemez
    Ahmet BATTAL

    Adliyelerde stajlar ne durumda?
    M. Latif SALİHOĞLU

    10 Kasım’a doğru; Kansu’nun notları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.