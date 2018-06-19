Kanada'da 'Cami saldırganına' 150 yıl hapis cezası

Kanada'da geçen yıl bir camiyi basan ve cemaatten 6 kişiyi öldüren Alexander Bissonnette için savcı, öldürdüğü her bir kişi için 25 yıldan toplam 150 yıl hapis isteminde bulundu.

Kanada'nın Quebec City kentinde geçen yıl bir camiyi basan ve ibadet halindeki cemaatten 6 kişiyi öldüren Alexander Bissonnette için savcı 150 yıl hapis cezası talep etti.

Saldırgan Bissonnette'nin davasına bakan Savcı Thomas Jacques'in talebi, ülke tarihinde bir kişi için istenen en uzun hapis cezası olarak kayıtlara geçti.

Savcı Jacques, katil Bissonnette'nin daha önce kabul ettiği suçunun cezasının, öldürdüğü her bir kişi için birinci derece cinayetten 25 yıl hapis cezası olduğunu belirterek, toplamda 150 yıl hapis talep etti.

Bissonnette'nin işlediği suçun ülke tarihinde benzerinin olmadığını söyleyen Jacques, hakimden mahkumun şartlı tahliye imkanından da yararlandırılmamasını istedi.

Hakim de aynı görüşte

Öte yandan duruşma hakimi François Huot da Bissonnette'in suçlarının, belirli bir grubu ve Müslümanları hedef alması bakımından benzersiz olduğunu vurguladı.

Hakim Huot "Bildiğim kadarıyla, 50 ila 52 mağdurun belirli bir gruba mensup oldukları için hedef alındığı eşi benzeri olmayan bir durum. Korkunç bir durumu başka bir dehşet verici durumla karşılaştırmak oldukça zor." değerlendirmesinde bulundu.

Bissonnette'in avukatları ise şartlı tahliye edilmeden önce mahkumların cezaevinde ölmesiyle sonuçlanan ardışık cezaların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, müvekkillerine şartlı tahliye imkanı verilmesini talep ediyor.

"Manipülatif yalancı"

Duruşmayı izleyen Quebec İslam Kültür Derneği Başkanı Muhammed Labidi, savcının talebinin bu tür düşünce ve yapıda olanlar için örnek olmasını isteyerek, "Böyle saldırıların bir daha yaşanmaması için en etkili cümlelerin ve kararların kullanılması gerek. Bissonnette, aradan geçen bu zaman zarfında, manipülatif bir yalancı olduğunu gösterdi. Rehabilite edilebileceğine inanmıyoruz." dedi.

Karar eylülde

Bugünkü duruşma sonunda kararın eylüldeki duruşmada verileceği belirtildi.

28 yaşındaki Bissonnette, 29 Ocak 2017'de Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi’ne yatsı namazı vakti girerek ibadet etmekte olan cemaati otomatik silahla taramıştı.

Olayda, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan sonra polis tarafından yakalanan Bissonnette, önce suçlamaları kabul etmemiş, ardından da suçunu itiraf ederek altı kez birinci derece cinayet ve altı kez de cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuştu.