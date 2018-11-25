Kanada'da 'Peygamberimizi Anlamak' konulu panel düzenlendi

Toronto kentindeki Türklere ait tüm cami ve mescitler "Peygamberimizi Anlamak" konulu panelle ilk kez ortak bir organizasyona imza attı.

Kanada'nın Toronto kentinde "Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’i anlamak" konulu panel düzenlendi.

Kentteki Türklere ait tüm cami ve mescitler, ilk kez ortak bir organizasyonda bir araya geldi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu İslam Merkezi'ndeki paneli, Kanada Milli Görüş Teşkilatı, Kanada Mevlana Vakfı, Kanada Semerkand Vakfı ve Kanada Türk İslam Vakfı ortaklaşa düzenledi.

Anadolu İslam Merkezi imam hatibi Bilal Gülmez’in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa, Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, Mevlana Camisi imam hatibi Osman Hisar, Milli Görüş North York Camisi imam hatibi Muhammed Yasin Sak ve Kanada Türk İslam Vakfı Pape Camisi imam hatibi Sabit Kurt katıldı.

Başkonsolos Şen, panelde yaptığı konuşmada, sağlanan bu birlikteliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Farklı şehirlerde görev yaptığını anlatan Şen, "Ben Toronto'da ümmeti gördüm. Burada çok farklı ülkelerden Müslümanlar var. Bir Müslüman olarak sizlerin de bu güçlü ümmet toplumuyla birlikte başka organizasyonlar gerçekleştirebileceğinizi düşünüyorum. Peygamberimizin asırlar öncesinde bize getirdiği hükümler, her anımızda bize yol göstermeye ve sorunlarımızı çözmeye devam ediyor." dedi.

"Gençliğimize Peygamberimizin sünnetini anlatmalıyız"

Kanada Türk İslam Vakfı Pape Camisi imam hatibi Kurt da Hz. Muhammed'i sevmenin imanın gereği olduğunu ifade ederek, "Biz o sevgi uğruna evlatlarımızın adını Muhammed koymuşuz, Mehmet koymuşuz. Biz o sevgi uğruna askeri birliğine Mehmetçik diyen bir toplumuz." diye konuştu.

Mevlana Camisi imam hatibi Hisar da yaptığı sunumda, Peygamberimizin hadislerinden örnekler vererek, birbirini sevmeyen Müslümanların gerçekten iman etmiş olamayacaklarını vurguladı. Hisar, tüm camilerin ortak bir programda buluşmalarının da peygamber sevgisi sayesinde olduğunu ifade etti.

Milli Görüş North York Camisi imam hatibi Sak, "Peygamberimizi anlamak, onun sünnetini yerine getirdiğimizde, yaşadığımızda ve yaşattığımızda mümkün olabilir. Gençliğimize Peygamberimizin sünnetini anlatmak ve onların bunu yaşamalarını sağlamamız gerekir." şeklinde konuştu.

Programda "Sen Yoktun" isimli şiir okuyan Hayrunnisa Kurt, dinleyenlere duygulu anlar yaşatırken, Mevlana Camisi Çocuk Korosu ve Kanada Cerrahi Tekkesi'nden bir grup ayrı ayrı ilahiler seslendirdi.

Panel, Mevlana Camisi imam hatibi Osman Hisar’ın okuttuğu dua ile sona erdi.