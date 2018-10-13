"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kanada'dan Filistin'e 62,5 milyon dolarlık yardım

13 Ekim 2018, Cumartesi 11:01
Kanada, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Ürdün’deki Filistinlilere 62,5 milyon dolarlık yardım yapacak.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, yaptığı açıklamada, Filistinli mültecilerin yoksulluk, işsizlik ve gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bu amaçla ülkesinin Filistinlilerin insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olarak bölgedeki istikrarı desteklediğini dile getiren Bibeau, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Filistinli mülteciler için iki yıl boyunca 50 milyon dolar destek vereceklerini, ayrıca Right to Play International (Uluslararası Oyun Hakkı) organizasyonu kanalıyla da Filistinli çocuklar için 12,5 milyon dolar yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Bakan Bibeau, açıklanan 50 milyon dolarlık paketin 40 milyon dolarlık kısmının Batı Şeria ve Gazze’deki milyonlarca Filistinli mültecinin, özellikle de kadın ve çocukların temel eğitim, sağlık ve geçim ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunacağını, 10 milyon dolarlık kısmıyla da UNRWA'nın bölgesel kriz için Acil Durum Uygulaması aracılığıyla Suriye ve Lübnan'daki 460 binden fazla Filistinliye acil hayat kurtarıcı yardım sunacağını ifade etti. 

Bakan Marie-Claude Bibeau, “Kanada’nın yeni finansmanı, milyonlarca Filistinli mültecinin hayatlarını iyileştirme ve insan onurunu korumaya katkıda bulunacak. Bu destek yüz binlerce çocuğun okula gönderilmesine, öğretmenlerin eğitilmesine ve sağlık kliniklerinin desteklenmesine yardımcı olacaktır. UNRWA'ya verilen bu yeni fonlara acilen ihtiyaç duyulmaktadır ve bu, bölgedeki ihtiyaçlar arttıkça, ajansa bazı öngörülebilirlik getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Kanada’nın UNRWA aracılığıyla Filistinliler için 2016’dan bu yana sağladığı yardım son açıklanan rakamlarla 172,5 milyon dolara ulaştı.  

AA

Etiketler: Kanada, Filistin, yardım, Gazze
Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara'da, ABD büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi Malcolm X oldu

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Japonya nitelikli yabancı işçilere oturma izni verecek

    Kanada'dan Filistin'e 62,5 milyon dolarlık yardım

    Muhalefet partilerinden Brunson kararına tepki

    İsrail, göstericilere aşırı ve öldürücü nitelikte saldırıyor

    Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye yapılan temelsiz atıfları esefle karşıladık

    Bireysel silâhlanma durdurulmalıdır

    CNN'den Kaşıkçı ile ilgili yeni iddia

    Gençlerin ruh sağlığı bozuluyor mu?

    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni açıklama

    Keyfîlik çöküşe götürür

    Trump’ın derdi silâh satmak

    Şırnak'tan askeri araç devrildi: 12 asker yaralandı

    Facebook da doğruladı: Kötü niyetli kişiler 29 milyon hesaba erişti

    Attığı muhteşem golle maça damgasını vurdu

    Brunson, Türkiye'den ayrıldı

    ABD'de ölü sayısı 13'e yükseldi

    Meteoroloji çok sayıda bölgeyi uyardı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan: Said Nursî’ye minnettarız
    Ahmet BATTAL

    Yarı milleti darı ettiniz kardeşim, yeter!
    Cevher İLHAN

    Nur Talebeleri “örgüt” değildir
    Ali FERŞADOĞLU

    Yargıtay Başkanı, “Türkiye’de adalet yok!” demek mi istemiş?
    Genel

    CNN'den Kaşıkçı ile ilgili yeni iddia
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Bu ne çağrı, bu ne dolar ihâlesi…”
    Süleyman KÖSMENE

    Uykumuz sünnete uygun mu?
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye yapılan temelsiz atıfları esefle karşıladık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sigara âfeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.