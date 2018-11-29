"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kanada'dan flaş 'Kaşıkçı' yaptırım açıklaması

29 Kasım 2018, Perşembe 18:35
Kanada hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 17 Suudi vatandaşına yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı 17 Suudi uyruklu kişiye yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. 

Kanada'daki tüm varlıkları etkin bir şekilde donduruldu

Bakan Freeland, yaptırımların, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de yargısız infaz edilmesinden sorumlu veya ilişkili bireyleri hedef aldığını ve bu kişilerin Kanada'daki tüm varlıklarını etkin bir şekilde dondurduğunu vurguladı. 

Yaptırım listesinin ayrıca Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası uyarınca da işlem göreceğini belirten Freeland, bu kişilerin Kanada'ya kabul edilmeyeceklerinin altını çizdi. 

"Suudi Arabistan'ın açıklamaları tutarlılık ve güvenilirlikten yoksun"

Bakan Freeland, "Bu 17 Suudi vatandaşı hakkında yaptırım uygularken Kaşıkçı cinayetini çevreleyen koşulların şeffaf ve titiz bir şekilde ele alınmasını istiyoruz. Suudi Arabistan tarafından bugüne kadar sunulan açıklamalar tutarlılık ve güvenilirlikten yoksundur. Kanada, insan hakları savunucularını desteklemeye kararlı ve dünya çapında basın özgürlüğünü desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı. 

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, tüm bireylerin ifade özgürlüğüne karşı bir saldırıyı temsil ettiğini aktaran Kanada Dışişleri Bakanı, "Kanada güvenilir ve bağımsız bir soruşturma çağrısı yapmayı sürdürüyor. Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sorumlu olanların hesap vermesi ve adaletle yüzleşmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Yaptırım uygulanan isimler

Açıklamaya göre, yaptırım uygulanan 17 kişinin isimleri şöyle:

"Mansour Othman Abahussain, Naif Hassan Alarifi, Fahad Shabib Albalawi, Meshal Saad Albostani, Thaar Ghaleb Alharbi, Abdulaziz Mohammed Alhawsawi, Mustafa Mohammed Almadani, Badr Lafi Alotaibi, Khalid Aedh Alotaibi, Mohammad Al-Otaibi, Saif Saad Alqahtani, Saud Al-Qahtani, Turki Muserref Alsehri, Waleed Abdullah Alsehri, Mohammed Saad Alzahrani, Maher Abdulaziz Mutreb, Salah Mohammed Tubaigy." 

AA

Etiketler: Kanada
Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reklâm ambargosu altındayız

    Bakanlıktan 'bekçilerin trafik cezası uyguladığı' iddiasına cevap geldi

    'ABD yaptırımlarının Rus ekonomisine etkisi nispeten küçük'

    TBMM Genel Kurulunda bu teklifler yasalaştı

    Trump, Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ailenin çocuğa aşırı ilgi göstermesi medyadan daha zararlı

    İtalya hükümeti göç statüsünü zorlaştırdı

    Gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandılar...

    Kanada'dan flaş 'Kaşıkçı' yaptırım açıklaması

    Kimlik numaralı QR kodlu yeni tapular geliyor

    Yıldırım: Hiçbir devlet yüksek duvarlar örerek sorunlardan kurtulamaz

    'Suriye'de şiddeti engellemekte başarısız olduk'

    Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: BM'nin kararları kağıt üzerinde kalıyor

    'İİT ülkeleri sığınmacı krizinde en büyük yükü taşıyor'

    Ukrayna sıkıyönetimden Rus vatandaşların etkileneceğini açıkladı

    TUYUB Başkanı Önder Akdağ: Bu bir gıda terörüdür

    'Müslümanların karşılaştığı her türlü yanlışa karşı birlikte, kardeşçe mücadele etmeliyiz'

    Dışişleri Bakanlığından Astana toplantısı sonrası ilk açıklama

    Evsizlere kapılarını açtı: 153'ü arayarak bildirebilirsiniz!

    AB mevcut Brexit anlaşmasının 'tek seçenek' olduğunda ısrarcı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftira bumerang gibi geri döner
    Süleyman KÖSMENE

    İsteksiz kıldığımız namazların durumu nedir?
    Genel

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Âhirete gidip de gelen mi var?
    Genel

    Öbür dünyaya daha iyi bir yolculuk
    Ahmet BATTAL

    Uçan karayolları müdürleri
    Mikail YAPRAK

    “Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler!”
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye kitabı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.