Kanada’nın gündemi, bu kuş

Kanada’da 5 Temmuz’da başlaması planlanan müzik festivallerinden Ottawa Bluesfest kuş engeline takıldı.

Ana sahnenin kurulacağı alanda yuva yapan kuş nedeniyle festivalin taşınması gündemde. Ana sahnenin kurulumuna Çarşamba günü başlanması planlanıyor. Ancak Kanada yasalarına göre kuş ve yuvasını federal hükümetin izni olmadan taşımak yasak. BBC’ye bilgi veren Bluesfest iletişim direktörü AJ Sauve, federal hükümetten kuşu ve yumurtaların taşımak için izin beklediklerini söyledi. Yağmur kuşları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasa da Kanada ve ABD’de federal koruma altındaki göçmen kuşlar statüsünde yer alıyor.

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