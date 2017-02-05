Kanada tek ses tek yürek ve dünyaya mesaj: "İslamofobia yasaklansın"

Kanada’da Toronto, Montreal, Edmonton, Ottawa ve Vancouver başta olmak üzere birçok kentte toplanan binlerce kişi, ülkede yükselen İslamofobi’yi ve Quebec’teki saldırıyı protesto etti.

Kanada’nın çok sayıda kentinde sokaklara dökülen binlerce kişi, ülkede yükselme eğilimi gösteren İslamofobik gelişmeler ve Quebec City kentinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı protesto etti.

"İslamofobia yasaklansın"

Toronto, Montreal, Edmonton, Ottawa ve Vancouver başta olmak üzere birçok kentte toplanan binlerce kişi, taşıdıkları pankartlar, çaldıkları davullar ve söyledikleri şarkı ve sloganlar ile İslam karşıtı gelişmelere tepkilerini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşına koyduğu yasak ve İslamofobik uygulamalarını protesto için, Toronto belediye binası önünde toplanan binlerce kişi, daha sonra yürüyerek ABD Konsolosluğu binasının karşısında eylem yaptı.

Pankartlarda, "Kanada ırkçı, mülteci, anti-siyah, göçmenlerin ve mültecilerin İslamofobik dışlanmasını sona erdirmeli", ‘’Müslümanlar ile birlikte ayağa kalkın’’, ‘’İslamofobi yasaklansın’’ ifadeleri yer aldı.

Montreal’de "Nefrete hayır"

Montreal’deki protestoyu düzenleyenler, gerçekleştirilen yürüyüş ile Quebec'teki Müslümanları desteklediklerini ve Quebec City Camisi'ne geçen hafta sonu düzenlenen saldırıya benzer ölümcül olaylar ile mücadele etmeye çalıştıklarını söylediler.

Katılımcılar ayrıca, yürüyüşün amacının birliği teşvik etmek, politikacıları nefret suçlarını durdurmak için somut adımlar atmaya teşvik etmek ve İslamofobi'nin yayılımına dikkat çekmek olduğunu dile getirdi.

Montreal şehir merkezindeki Berri Street’ten René-Lévesque Bulvarı’na kadar yürüyen binlerce kişi, ‘’İnancının ne olduğu önemli değil, hepimiz Quebecliyiz’’, ‘’Evet, evet, barışa evet’’ ve ‘’Hayır, hayır, hayır, nefrete hayır’’ sloganları attı.

Başbakan Trudeau imamı telefonla aradı

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec’teki saldırı sonrası camilere daha fazla saldırı olacağı korkusu taşıdığını açıklayan Halifax kentindeki İslami Kalkınma Merkezi Camisi İmamı Ziya Han’ı telefonla aradı.

İmam Ziya Han, yaptığı açıklamada, Başbakan Trudeau ile telefonda 15 dakika kadar konuştuklarını söyledi. Trudeau’nun kendisine, Quebec City’de hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ilettiğini anlatan İmam Ziya Han, ‘’Bana iyilik ve şefkatle birlikte dik durarak bu zorlukların üstesinden gelebileceğimizi söyledi. Şu an endişe içinde olan insanları rahatlatmak isteğinde olduğunu gördüm. Bu samimi bir konuşmaydı.’’ dedi.

Yardım aramalarında artış

Bu arada Vancouver merkezli Müslüman kadınlara yardım servisi NISA Helpline isimli kuruluşun direktörü Tanweer Ebrahim, merkezlerinin yardım hattına gelen çağrılarda önemli artış olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik ve Müslüman karşıtı söylemleri üzerine, Quebec City’deki saldırı sonrası, Müslüman kadınların yardım için yaptığı aramaların arttığını kaydeden Ebrahim, ‘’Müslüman kadınlar, halka açık yerde başlarını örtmekten korktuklarını ve kendilerini savunmasız hissettiklerini söylüyorlar. Başlarındaki örtü ile kolayca tanındıklarını söyleyen kadınlar, başörtüsünü çıkarıp çıkaramayacaklarını soruyorlar. Biz de kendilerine, ‘asla böyle birşey yapmayın ve kimliğinizi koruyun’ diyoruz.’’ dedi.

Kendilerine aylık ortalama 500 arama geldiğini anlatan Ebrahim, ‘’Ücretsiz ve gönüllü bir yardım hattıyız. Acil durumları polise yönlendirdiğimiz gibi, Müslüman kadınların sorunlarına yine gizlilik içinde çözüm arıyoruz.’’ diye konuştu.

Kanada'da saldırıya uğrayan cami yeniden ibadete açıldı

Kanada’nın Quebec City kentinde geçen Pazar günü terör saldırısının yaşandığı Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi yeniden ibadete açıldı.

Olay yeri incelemesi yapan güvenlik birimlerinin işlemlerini tamamlamasının ardından yeniden ibadete açılan Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi’nde, 6 gün aradan sonra ilk kez bugün sabah namazı kılındı. Sabah namazına çok sayıda Müslümanın katıldığı görülürken, caminin olay sonrası onarılan giriş katında erkekler, alt katında da hanımlar ibadet etti.

İnsan zinciri ile destek

Öğleye doğru cami etrafında toplanan Kanadalılar ise, ele ele tutuşarak kurdukları insan zinciri ile caminin etrafını çevirdiler. Bu arada benzer destek gösterileri, ülke genelindeki bazı camilerde de yaşandı. Hafta sonu açık kapı etkinliği düzenleyen camilere gelen Kanadalılardan bazıları çiçek demetlerini camilerin etrafına bırakırken, bazıları da cami bağış kutularına yardımda bulundular.

Ailelere bağış 500 bin doları geçti

Öte yandan geçen Pazar günkü terör saldırısında hayatını kaybeden 6 Müslümanın ailesi ile yaralanan 19 kişiye verilmek üzere açılan iki ayrı yardım hesabında toplanan para da, 500 bin doları geçti. Islamic Relief Canada tarafından saldırı sonrası açılan yardım hesabında 203 bin Kanada doları toplanırken, Dawanet Canada tarafından açılan hesapta toplanan para da 338 bin doları geçti.

Cenazeler ülkelerine gönderildi

Bu arada Quebec City saldırısında hayatını kaybeden Azzedine Soufiane’ın cenazesi Tunus’a, Mamadou Tanou Barry ve Ibrahima Barry’nin cenazeleri de Gine’ye gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden 6 kişiden diğer 3’ü olan Khaled Belkacemi, Abdelkerim Hassane ve Aboubaker Thabti, düzenlenen cenaze töreni sonrası Montreal yakınlarındaki Laval Müslüman Mezarlığından toprağa verilmişti.

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474

Amerika’da İslam'ın geleceği için iyimserim

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/amerika-da-islam-in-gelecegi-icin-iyimserim_390333

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

Dünyaca ünlü yazar Gaarder: ''Medine vesikası'' anlayışına ihtiyacımız var

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyaca-unlu-yazar-gaarder-medine-vesikasi-anlayisina-ihtiyacimiz-var_371732

Medine Vesikası nedir?

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http://www.yeniasya.com.tr/elif/islam-devletinin-ilk-anayasasi-medine-vesikasi_109260

İslâmiyet, en büyük insaniyettir

İnsaniyet bir derece tecellî etti. Beşaret veriyor ki: Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya’nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır.

Risale-i Nur'dan ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/islamiyet-en-buyuk-insaniyettir_319635

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din_374381

Bediüzzaman ve Anarşi

http://www.sorularlasaidnursi.com/bediuzzaman-ve-anarsi/

Almanya'da Kur'an konuşuldu: İslamofobiye karşı gerçek İslam anlatılmalı

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/almanya-da-kur-an-konusuldu-islamofobiye-karsi-gercek-islam-anlatilmali_389459

Müslümanlara karşı çok ciddi önyargılar var

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlara-karsi-cok-ciddi-onyargilar-var_388543

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Bediüzzaman, doğru İslamiyeti ve İslamiyet'e layık doğruluğu layıkıyla yaşayabildiğimiz ölçüde sair dinlerin tabilerinin cemaatler halinde fevc fevc İslamiyet'e dahil olacakları müjdesini vermektedir. Risale-i Nur'un farklı bölümlerinde bu yöndeki ifadeler dikkat çekicidir.

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'daki veciz ifadelerinden bir bölüm:

''Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan [diğer din mensuplarından] fevc fevc dahil olacaklardır.''

''Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.''

Konuyla ilgili haberleri istifadenize sunuyoruz;

İsveçli Emniyet Müdürü: İsveç'teki camiler halk için güvenilir mekanlar

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/isvecli-emniyet-muduru-isvec-teki-camiler-halk-icin-guvenilir-mekanlar_359650