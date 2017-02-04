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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Karaya vuran balinanın midesinden 30 plastik poşet çıktı

04 Şubat 2017, Cumartesi 13:12
Norveç’in Bergen kenti yakınlarında Sotra adasında karaya vuran balinanın midesinden 30 plastik torba ile çok miktarda plastik madde çıktı.

Kurtarma ekiplerinin karaya vuran balinayı birçok kez denize yönlendirme gayretlerine karşın, balina her seferinde tekrar karaya vurdu.

Çevre örgütleri olaya tepki göstererek ülkede ve küresel olarak her gün artan denizlerdeki plastik atıklara karşı önlem alınmasını, plastik kullanımının yasaklanmasını istediler.

Karaya vuran balinanın yayınlanan görüntüleri Norveç İklim ve Çevre Bakanı Vidar Helgesen’in de tepki göstermesine neden oldu. Helgesen Norveç televizyon kanalı NRK’ya “Balinanın midesinde bulunanlar denizlerdeki üzücü durumu açık olarak ortaya koyuyor. Plastik atıklar muhtemelen dünyanın en hızlı büyüyen çevre sorunu. Bu tam bir deniz canavarı ve bununla savaşmalıyız” diye konuştu.

Balinanın karaya vurma nedenini araştıran grupta bulunan Bergen Üniversitesi zoologlarından Terje Lislevand balinanın midesinde hiçbir yiyecek bulamadıklarını, bağırsakların tümüyle besinden mahrum olduğunu tespit ettiklerini belirterek “Balina muhtemelen plastikleri yiyecek sanarak yuttu. Plastiklerin sindirim sistemini tıkaması sonucu duyduğu acıdan dolayı da karaya vurdu" diye konuştu.

Balinanın midesinden çıkan plastik atıkların üzerindeki etiketlerin Norveç, Danimarka ve İngiltere’yi işaret ettiği, arasında şekerleme kağıtları, yiyecek paketleri, çöp torbaları bulunduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler çevre raporlarına göre dünya denizlerine her yıl sekiz milyon ton plastik atık karışıyor.

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Vidar Helgesen dünyada en çok plastik atığa Çin ve Endonezya’ nın neden olduğunu, sorunun uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, Norveç Hükümeti’nin bahar aylarında plastiğin yasaklanmasını da içeren yeni bir ‘plastik atık stratejisi’ belirleyeceğini söyledi.

DHA

Etiketler: balina, plastik poşet
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  • ONUR

    04.02.2017 13:59:08

    Yavaş yavaş öldürüyoruz hayvanları, çok zararlıyız bu dünyaya..

Risale-i Nur Külliyatı

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