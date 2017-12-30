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31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Kardeşe mektup insanlığa ders...

30 Aralık 2017, Cumartesi 20:00
Moritanya ve Sudan’daki iki yetim çocuğa yazdıkları mektuplarla, “Bilim adamları çok güzel şeyler icat ediyorlar. Acaba dünyadaki bütün çocukların mutlu olması için de güzel şeyler yaparlar mı?” diye soran Sakaryalı öğrenciler, masumiyetleriyle insanlığa örnek oldu.

MillÎ Eğitim Bakanlığı, İHH İnsanî Yardım Vakfı ve Eğitim-Bir-Sen’in yürüttüğü “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi kapsamında, Çaybaşı Yeniköy İlkokulu öğrencileri, Moritanya ve Sudan’daki yetimlere el uzatmak için harekete geçti. Moritanya’dan Hamza ve Sudan’dan İman’ın aylık rutin olarak başta eğitim olmak üzere sağlık, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için kumbarada para biriktiren minik öğrenciler, topladıkları yardımı İHH aracılığıyla arkadaşlarına gönderdi. Duygu ve düşüncelerini kaleme alan öğrenciler, yazdıkları mektupları da yetim arkadaşları Hamza ve İman’a ulaştıracak. Çaybaşı Yeniköy İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çınar, Moritanyalı Hamza’ya yazdığı mektupta arkadaşını görmek istediğini belirtti. “Sen de benimle tanışmak istiyor musun?” diyen Çınar mektubunda, “İnşallah bir gün tanışırız. Moritanya’da neler oluyor? Ben sizin ülkenizi hiç görmedim. Bizim ülkemiz çok güzel. İnşallah senin yaşadığın yer de güzeldir. Sen yazı yazabiliyor musun? Bilmiyorsan ben sana öğretebilirim. Sen İngilizce mi konuşuyorsun yoksa Arapça mı? Türkiye’de Türkçe konuşuyoruz. Size yardım etmeyi çok seviyoruz.” ifadesini kullandı.

‘Hiç uzakta kardeşim olmamıştı’

3. sınıf öğrencisi Ezgi Topçu da Sudanlı İman’a yazdığı mektupta isminin güzel olduğunu bildirdi. İman’ı çok merak ettiğini dile getiren Topçu, “Seninle yüz yüze tanışmak çok güzel olurdu. Sana sarılmayı çok isterdim, ama olsun ben seni görmesem de çok seviyorum. Peki sen de beni seviyor musun? Hiç uzakta kardeşim olmamıştı. Biliyor musun ben ilk defa yabancı ülkeden bir arkadaşa mektup yazıyorum. Yaşadığım yerde bütün mevsimler yaşanıyor. Burası deniz, nehir, dere, ırmak, şelâle, tarihî eserler ve tabiî güzellikleri olan bir ülke. Senin yaşadığın yeri çok merak ediyorum. Mektubunda bana oraları anlatır mısın? Orada sana iyi bakıyorlar mı? Mutlu musun, üzgün müsün?” ifadesini kullandı.

‘Sizin için duâ ediyoruz’

Çınar, kumbaraya para koyarken kalbinin “küt küt” attığını, Hamza’nın mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, “Sizin için duâ ediyoruz. İnşallah güzel bir hayatınız olur. Siz de bizim gibi çok mutlu olursunuz. Bilim adamları çok güzel şeyler icat ediyorlar. Acaba dünyadaki bütün çocukların mutlu olması için de güzel şeyler yaparlar mı? Bazen televizyonda savaş olan ülkeleri görüyorum, oradaki çocukları görünce çok üzülüyorum. Keşke savaş hiç olmasa. Keşke herkes hep mutlu olsa, ailesiyle yaşasa. Keşke herkesin evinde bir koltuk, yatak, yastık, sıcak tutacak bir kıyafet olsa. Mektubuma karşılık vermeni çok istiyorum. Beni cevapsız bırakma. Unutma, uzaklarda olsak da artık biz arkadaşız. Tanımadığım arkadaşım,  seni seviyorum. Herkese selâm söyle.” diye yazdı.

AA

Etiketler: mektup
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