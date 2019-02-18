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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Kardeşeli'nden Hz. Ömer su kuyusu

18 Şubat 2019, Pazartesi 01:22
Kardeşeli İnsanÎ Yardım Derneği Afrika ülkelerinden Uganda’nın başşehir Carole şehrinde, ‘Ortak Eserler’ başlığı adı altında mescit ve su kuyusu projesini başlattı.

Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği Afrika ülkelerinden Uganda’nın başşehri Carole şehrinde, ‘Ortak Eserler’ başlığı adı altında mescit ve su kuyusu projesini başlattı.

Kardeşeli Derneği, Uganda’da Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirmek için 5 km uzaklıkta bulunan bir köye yürüyen Müslümanların bu durumunu görmezden gelemeyerek mescit ve su kuyusu projesini başlattıklarını duyurdu.

GÜNLÜK SU İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ve ABDEST ALMALARI İÇİN

Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın içtiği su sağlıklı ve hijyenik olmayan bir suyla hayatlarını devam ettirmeye çalışan Müslüman kardeşlerimizin hem abdest ihtiyaçları için, hem genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir su kuyusu projesi “Hz. Ömer su kuyusu” projesi başlıyor. Kardeşeli su kuyusu projeleriyle kardeşlerimizin dertlerine derman olmak istiyor.

AĞAÇ YAPRAKLI MESCİD

Çevrede bulunan Müslümanlar, “Hz. Ömer Mescidi” ismini verdikleri ve kendi imkânlarıyla tahtalardan ve ortadan ikiye böldükleri çamur ve kiremitlerle mescid inşa etmeye başladılar; bizler de Kardeşeli, olarak Türkiye’mizin desteğiyle ortak mescit ve su kuyusu projeleri için halkımızın desteğini bekliyoruz.

HZ. ÖMER SU KUYUSU VE MESCİDİN ÖZELLİKLERİ

“Hz. Ömer Mescidi” 80 bin liraya betonarme olarak inşa edilecektir. Hz. Ömer Su Kuyusunun” maliyeti ise 18.500 liradır. Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği, 2019 yılı içerisinde Hz. Ömer Mescit ve su kuyusu çalışmalarını başlattığını ve yardım sevenlerin bağışlarını beklediklerini söylediler.

Hz. Ömer Mescidi için 500 lira karşılığında “Bir Metre Kare” Hz. Ömer Su kuyusu için “Bir Hisse Bir Damla” 175 lira yardımında bulunabilirsiniz. Mescit ve su kuyusu için yardım yapmak için www.kardeseli.org.tr ‘den online bağış bölümünden veya havale ve EFT ile yardım yapabilirsiniz.

 

Etiketler: kardeşeli, su kuyusu, uganda
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