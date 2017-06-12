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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

'Kardeşlerimiz ramazan ayını bize zehir etti'

12 Haziran 2017, Pazartesi 13:55
Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinin emektar kameramanı Al Amadi, "Özellikle de ramazan ayında böyle bir krizin yaşanıyor olması çok üzücü. Kendi kardeşlerimiz bize ramazan ayını zehir etti" dedi.

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinin emektar kameramanı Muhammed Sıddık Al Amadi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı ablukaya, "Kendi kardeşlerimiz bize ramazan ayını zehir etti." sözleriyle tepki gösterdi.

Yaklaşık otuz yıldır Al Sani ailesinin kameramanlığını yapan 64 yaşındaki Al Amadi, Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan krizle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Bu krizin her iki taraf için de iyi olmadığını belirten Al Amadı, "Özellikle de ramazan ayında böyle bir krizin yaşanıyor olması çok üzücü. Malumunuz ramazan sadece 30 gün ve insanların bu ayda tüm problemlerini bir kenara bırakarak ibadetlerini yapması gerekir. Ancak ne yazık ki şu an herkes bu sorunu düşünmekle meşgul. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Kendi kardeşlerimiz bize ramazan ayını zehir etti." diye konuştu.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar vatandaşlardan 14 gün içinde bu ülkeleri terk etmesini istemesine sert tepki gösteren Al Amadi, bu kararın aileleri böldüğünü söyledi. Al Amadi, "Bunu İsraillilere bile yapmadılar. Biz Müslümanlara yapıyorlar. Buna inanamıyorum." dedi.

Al Amadi şöyle konuştu:

"Şimdi benim amcam ve kız kardeşim Suudi Arabistan'da. Artık onları göremeyeceğim. Ne yapabilirim. Şu an Suudi Arabistan'a gitseniz, 'Katar parası istemiyoruz' deniyor. Umre için Katar'dan Mekke'ye gidenlere 'camiye giremezsiniz' diyorlar. Ne demek şimdi bu. Mekke sadece Suudilerin değil tüm Müslümanlarındır. Böyle söyleyemezsiniz. Çünkü bunlar senin kardeşlerin. İki günde her şeyi unuttun mu? "

Bu yaşananların kendilerini çok kırdığını dile getiren Al Amadi, "Bizim bunu unutmamız asla mümkün olmayacak. Bunu bize bir yabancı yapsa çok da dert değildi. Ancak benim kardeşim böyle yapınca bunu nasıl unutabilirim?" ifadelerini kullandı.

"Birlik olmamızı istemiyorlar"

ABD ve Avrupa'nın Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) ülkelerinin bir araya gelmesini kesinlikle istemediğini ifade eden Al Amadi, şöyle devam etti:

"İlkokul ikinci sınıftayken bir hikaye okumuştum. Yaşlı bir Arap ölürken yedi oğlunu etrafında toplar ve ellerine birer çubuk verir. Sonra bunları teker teker kırmalarını ister. Tabi hepsi kırar. Sonra yedi çubuğu birleştirir ve bu şekilde kırmalarını ister. Bu sefer kimse kıramaz. Şimdi yaşadıklarımız da bunun aynısı. Batılı ülkeler bizim birlik olmamızı istemiyor. Bizler ABD yerine Allah'tan yardım istemeliyiz. Çünkü onların tek yardım edecekleri İsrail olacaktır asla biz değil. Allah isterse 'ol' der ve olur. Ama şimdi hükümetler koltuklarını kaybetmekten korkuyor."

AA

Etiketler: katar
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