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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

'Kardeşlerimizin gören gözleri olduk'

06 Kasım 2018, Salı 14:34
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'da gerçekleştirilen katarakt projesi kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme zorluğu çeken ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 420 hastanın gözleri tedavi edildi.

Sadakataşı ekipleri, ameliyatlar öncesi 170 kilometrelik alanda 2 hafta boyunca duyuru yaparak katarakt hastalarının ameliyat yeri ve tarihinden haberdar olmasını sağladı. Ameliyatlar sonrasında dağıtılan güneş gözlükleriyle aşırı sıcaktan korunmaya çalışan hastalar, belirli aralıklarla kontrol edildi.

"Kardeşlerimizin gören gözleri olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Asya ve Afrika'nın çoğu bölgesinde yaşayanların beslenme, yaş, hijyen gibi sebeplerle katarakt hastalığına yakalandığını belirtti.

Özdal, "Çalışmalarımızı bu insanların tedavileri konusunda bu yılın devamında yoğunlaştıracağız. Etiyopya'da katarakt sebebi ile her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Biz de gerçekleştirdiğimiz 420 katarakt ameliyatıyla buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olduk." ifadelerini kullandı.

Ameliyatlar için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç da bölgede her yıl binlerce insanın katarakt nedeniyle görme yetisini tamamen kaybettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dernek olarak Etiyopya'da daha önce 700 hastanın katarakt ameliyatını gerçekleştirmiştik. Yaptığımız son ameliyatlar ile buradaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirdik. Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor."

Harrar bölge sağlık müdürü Ahmed Muhammed ise ülkelerindeki en büyük problemlerden birinin katarakt tedavisi olduğunu belirterek, gerçekleştirilen ameliyatlardan dolayı Sadakataşı Derneği'ne ve Türkiye'ye teşekkür etti. 

AA

Etiketler: Sadakataşı, Etiyopya
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