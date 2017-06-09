Kardeşlik bağları kopmasın

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, kardeşler arasında bağların koparılmaması gerektiğini belirterek, birlik çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği yaptığı yazılı açıklamada, Körfez’deki çatlağın, hikmet ve akılla onarılacağını kaydederek, “Kardeşler arasındaki anlaşmazlığın sona erdirilmesi gerekiyor. İslâm dininde barışmak vacip, kardeşler arasındaki bağların koparılması haramdır.” ifadesini kullandı. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı “bölgede oluşan çatlağı onarmaya çalıştığı” için tebrik eden Karadaği, söz konusu krizin ivedilikle kontrol altına alınması konusunda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Kuveyt Emiri Sabah’ın sahip oldukları bilgelik ve vizyona güvendiğini vurguladı. Karadaği, Müslüman Âlimler Birliğinin birlik, kardeşlik ve uzlaşının yanı sıra kardeşler arasındaki çekişmenin sona ermesine verdiği öneme işaret ederek, kardeşler arasındaki birliğin dini açıdan farz olduğunu, reel anlamda ise gerektiğini kaydetti.

“Bir Müslüman diğerine eziyet etmez’’

İslam dininin, kardeşler arasında görüş ayrılığı yaşandığında diyaloğa çağırdığını aktaran Karadaği, “Bir Müslüman’ın diğerine eziyeti yasaklanmıştır. Eziyetin, sıla-i rahimi koparmakta somutlaşan psikolojik, bedensel ve sosyal şekilde olmak üzere eziyetin farklı yolları var. Ülkelerin, komşularının haklarına saygı duyması gerekir.” dedi. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar’a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.