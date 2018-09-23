Kars Valisi Doğan'dan 9 yaşındaki Sedanur Güzel hakkında açıklama

Kars Valisi Rahmi Doğan, 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Minik Sedanur gözyaşları içinde defnedildi Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan Sedanur Güzel'e ilişkin otopsi sonuçlarının açıklandığı bilgisinin doğru olmadığını bildirdi. Vali Doğan, yaptığı açıklamada, Paslı köyünde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesinin, dün köyün yaklaşık bir kilometre uzağında üzeri taşla örtülü bulunduğunu anımsattı. Güzel'in cenazesine kaldırıldığı Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında otopsi yapıldığını belirten Doğan, sonuçların henüz açıklanmadığını söyledi. Numunelerin incelenmesi için Van'a gönderildiğini dile getiren Doğan, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan 'otopsi sonuçları açıklandı' bilgisi doğru değildir. Otopsi için alınan numuneler incelenmek için Van'a gönderilmiş olup neticelenince sonuçlar kamuoyuna açıklanacaktır." ifadelerini kullandı. "Patolojik inceleme halen devam etmektedir" Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de bazı basın yayın organlarında Sedanur Güzel'in otopsisiyle ilgili haberler yer aldığını belirtti. Camgöz, "Kağızman ilçesi Paslı köyünde cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel'in yapılan otopsisi sonucu vücudunda cinsel istismar bulgusuna rastlanıldığı ve cinayete kurban gittiğinin kesinleştiği şeklindeki haberler üzerine basın açıklaması yapma zarureti hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı. Otopsi sürecinin devam ettiğini vurgulayan Camgöz, şunları kaydetti: "Dün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel'in cesedi üzerinde Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığında klasik otopsi işlemi tamamlanmış, Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patolojik inceleme devam etmektedir. Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." AA

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