“Kaşıkçı cinayeti vahşilik”

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçının öldürülmesini, dünyayı derin uykusundan uyandıran bir vahşilik ve deprem olarak niteledi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini, Tunus devriminin sembolü Muhammed Buazizi’nin trajedik yanma sahnesine benzetti. Tunus’ta partisinin merkezinde düzenlenen yıllık toplantısında konuşan Gannuşi, Kaşıkçının öldürülmesini dünyayı derin uykusundan uyandıran bir vahşilik ve deprem olarak niteledi. Gannuşi, cinayetin, çıkarlar ve devletlerin zayıflığı karşısında insanlık vicdanı ve medyanın ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Nahda Hareketi lideri, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin Tunus devriminin sembol ismi Buazizi’nin yanması sürecindeki duruma benzediğini vurguladı. Çağdaş medya gücüyle insanlık vicdanının büyük bir destekle harekete geçtiğini dile getiren Gannuşi, bunun, gerçeğin ortaya çıkarılması için hükümetlerde baskı, deprem ve kontrolden çıkmışlık hali oluşturduğuna işaret etti. Tunus’ta hükümet ortağı Nahda Hareketi Partisi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından kınama mesajı yayınlamıştı.

Bu yaptırım, sert olmadan sert gözükmenin yolu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Rand Paul, Başkan Donald Trump’ın da katıldığı Montana eyaletindeki bir mitingde, Suudi yönetimini eleştirdi. Suudi Arabistan’ı terörizm destekçiliği yapmakla suçlayan Senatör Paul, “Suudi Arabistan için her şeyin düşüncesizce olduğu konusunu iyi değerlendirmemiz lazım. Onlar, Yemen’de on binlerce sivilin öldüğü bir savaşa girdiler.” ifadesini kullandı. Paul, 11 Eylül İkiz Kuleler saldırılarını hatırlatarak saldırılarda kullanılan uçakları kaçıran 19 korsandan 15’inin Suudi vatandaşı olduğunu ve Riyad yönetiminin hala global terörizmi finanse ettiğini savundu. Öte yandan kongrenin sunduğu yaptırım tekliflerini “sadece ele vurulan bir tokat” olarak nitelendiren Paul, “Yaptırımlar bir şey yapıyormuş gibi görünmenin bir yolu. Veliaht Prens’in (Muhammed bin Selman) yolladığı 15 hayduta yaptırım uygularsan sadece 15 hayduta yaptırım uygulamış olursun. Onlar da 15 tane daha yollarlar.” diye konuştu. Paul, Suudi Arabistan’ın kişisel yaptırım tekliflerinin sadece göstermelik olduğunu bileceğine dikkati çekerek, “Bu sert olmadan, sert gözükmenin bir yolu.” dedi.