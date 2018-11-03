"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kaşıkçı cinayetine ilişkin dünya basınından yeni iddialar

03 Kasım 2018, Cumartesi 10:37
ABD'li gazeteci Courtney Radsch, Suudi Arabistan yönetiminin kendilerine muhalif olan kişileri belirlemek için ABD'li şirket ve yazılımlara milyonlarca dolar harcadığını ileri sürerek, "(Suudi gazeteci) Cemal Kaşıkçı, İsrail tarafından üretilip, bir Amerikalı şirket tarafından satılan Pegasus adlı yazılım programıyla gözetlendi." dedi.

ABD'li gazeteci Courtney Radsch, Suudi Arabistan yönetiminin kendilerine muhalif olan kişileri belirlemek için ABD'li şirket ve yazılımlara milyonlarca dolar harcadığını ileri sürerek, "(Suudi gazeteci) Cemal Kaşıkçı, İsrail tarafından üretilip, bir Amerikalı şirket tarafından satılan Pegasus adlı yazılım programıyla gözetlendi." dedi.

ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Kaşıkçı adına kurulan "Cemal Kaşıkçı İçin Adalet Derneği", Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenledi. Programa ABD medyası da yoğun ilgi gösterdi.

Kaşıkçı'nın arkadaşlarının açılış konuşmalarıyla başlayan program, daha sonra Suudi Arabistan yönetiminin uyguladığı baskıları konu alan panelle devam etti.

Gazetecileri Koruma Komitesi Başkanı da olan gazeteci Courtney Radsch, panelde söz alarak, 2008'de Suudi Arabistan'ın fonladığı Dubai merkezli Arap uydu kanalı Al Arabiya'da çalıştığını ve "muhalif gazetecilere yapılan baskılara bizzat tanık olduğunu" söyledi.

Radcsh, "Suudi Arabistan yönetimi, sosyal medya stratejilerini geliştirmek için ABD'li PR şirketlerine ve kendilerine muhalif gazetecileri belirlemek için McKinsey şirketine milyonlarca dolar para ödedi." ifadesini kullandı.

Suudi yönetiminin, belirlediği muhalif gazetecileri takip ettirdiğini öne süren Radsch, "Cemal Kaşıkçı, İsrail tarafından üretilip bir Amerikalı şirket tarafından pazarlanan Pegasus adlı yazılım programıyla gözetlendi." diye konuştu.

"Kaşıkçı cinayetini araştıran Suudi Başsavcı, babam için idam istiyor"

Georgetown Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Suudi Arabistan vatandaşı Abdullah Alaoudh ise dini lider olan babasının da şu an Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğunu ve hakkında idam cezası istendiğini kaydetti.

Alaoudh, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi kapsamında İstanbul'a giderek soruşturmaya katılan Başsavcı (Suud el-Ma'cib), aynı zamanda barışçıl çağrılar yapan babamın idamını isteyen kişi." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'li düşünce kuruluşları Suudi yönetimini eleştirmiyor"

Panelde ayrıca, Washington merkezli düşünce kuruluşlarının Riyad'dan aldığı fonlar nedeniyle, uzun süredir insan hakları ihlalleri yapan Suudi Arabistan'ı eleştirmekten kaçındıklarına dikkati çeken İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) yöneticisi Tom Porteous, bu düşünce kuruluşlarının ABD'nin dış politikası konusunda Washington ile her zaman aynı fikirde olduğunu vurguladı.

Diğer önemli bir noktanın, bu düşünce kuruluşlarının "devletlerden para almayı kabul etmesi" olduğuna değinen Porteous, "ABD hükümetinden, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Ortadoğu ülkelerinden para alıyorlar." iddiasını dile getirdi.

Öte yandan, panele katılanlara video mesaj yoluyla hitap eden Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kaşıkçı'nın cesedinin bulunmasına yardım etmesi gerektiğini belirtti. Cengiz, "Herkesten, Türkiye'nin olaya ışık tutmaya ve cenazenin nerede olduğunu keşfetmeye yönelik yasal çabalarını desteklemesini istiyorum." ifadesine yer verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

AA

Etiketler: kaşıkçı
Okunma Sayısı: 296
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    3.11.2018 12:34:01

    ..."McKinsey şirketine milyonlarca dolar para ödedi." Bunun arkasından da Mc kinsey çıktı!..

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan: İyi niyet eseri olmadığına inandığım bir karar

Kaşıkçı cinayetine ilişkin dünya basınından yeni iddialar

Bakanlıktan "Hançer-6 Operasyonu"na ilişkin açıklama

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

7 milyon çocuk aç

Hürriyet azaldıkça demokrasi geriliyor

Koray Şener'den gelen acı haber herkesi üzdü

Trump'tan "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" paylaşımı

Dev derbide 2-2'lik beraberlik

Guterres'ten dünyaya acil çağrı: Yemen uçurumun eşiğinde!

'Hafta sonu da mesaiye devam edilecek'

Zayıf olmak da ömrün kısalığına sebep olabilir

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" 32. haftasına giriyor

UNESCO: Son 11 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü

Enflasyon sun’i olarak düşürülmek isteniyor

Soruşturma Anayasa’ya aykırı

Çiçek ithalatı da ‘sır’ oldu

'6 nesil boyunca kıraat edilmiş'

Eren Erdem hakkında karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ord. Prof. Dr. Anna Masala: O asırda Mevlânâ, bu asırda Bediüzzaman
Genel

Koray Şener'den gelen acı haber herkesi üzdü
Süleyman KÖSMENE

Namaz kılan mutlaka Cennete mi gider?
Genel

Bediüzzaman’ın idealini Fuat Hoca gerçekleştirdi
Ahmet BATTAL

PTT neden katılım bankası kurmak istiyor?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

Yalanları silmek mümkün
Cevher İLHAN

Operasyon, “2. Sykes-Picot”u önleyecek mi?
Genel

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor
Risale-i Nur'dan

Sünnet’i terk eden, edebi terk eder

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.