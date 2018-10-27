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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Kaşıkçı cinayetine karışanlar Suudi Arabistan'da yargılanacak'

27 Ekim 2018, Cumartesi 13:05
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karışanların ülkesinde yargılanacağını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışanların, ülkesinde yargılanacağını söyledi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da Ortadoğu konulu forumda konuşan Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruları cevapladı.

Cubeyr, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı histeriye dönüştü. Soruşturmanın yürütülmesiyle gerçekler ortaya çıkacaktır. Suudi Arabistanlı kanun uygulayıcılar, Türkiye'deki mevkidaşlarıyla çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında adı geçen 18 kişinin Türkiye'ye teslim edilmesi teklifi hakkında Cubeyr, "Kaşıkçı davasına adı karışanlar Suudi Arabistan’da yargılanacak." ifadelerini kullandı.

Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında ise "Türkiye dost bir ülkedir ve aramızda iyi yatırım ve ticari ilişkiler bulunuyor." diye konuştu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, dün Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletilmişti.

'Bir süredir Almanya'dan silah alınmıyor'

Almanya'nın Kaşıkçı'nın ölümünün arka planı aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah ihraç etmeme kararıyla ilgili soruya ise Cubeyr, "ülkesinin bir süredir Almanya’dan silah satın almayı durdurduğu" şeklinde cevap verdi.

Katar ile yaşanan anlaşmazlığın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üzerindeki etkileri hakkında Suudi Bakan, "KİK Körfez ülkeleri için en önemli kurum olmaya devam edecektir. Katar ile anlaşmazlığımızdan KİK’in etkilenmemesi için çabaladık." ifadelerini kullandı.

Cubeyr, Doha'nın son dönemlerde Körfez ülkelerinin resmi toplantılarına katılmasına dikkati çekerek, KİK'in Katar ile aralarındaki anlaşmazlıktan etkilenmemesi ve Körfez ülkeleri arasında askeri koordinasyon kurulması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, yargı, Türkiye
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