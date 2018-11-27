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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Kaşıkçı konusunda henüz nihai delilleri görmedik'

27 Kasım 2018, Salı 23:42
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile görüşme planının ise olmadığını belirtti.

Arjantin'de hafta sonu gerçekleştirilecek G20 Zirvesi öncesinde Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Bolton, Trump'ın programını ve ikili görüşmelerine ilişkin takvimini değerlendirdi.

Bolton, ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamında Arjantin, Çin, Rusya, Almanya, Japonya, Hindistan ve Güney Kore liderleriyle bir araya geleceği bilgisini paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de ikili bir görüşme yapacağını bildirildi.

"MBS ile ikili görüşme planı yok"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Trump'ın, MBS ile Arjantin'de görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya ise Bolton, "Hayır. Şu anda Başkanın ikili görüşmeleri tamamen dolu durumda, size az önce bu görüşmeleri sıraladım zaten." şeklinde cevap verdi.

Bolton ayrıca, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinleyip dinlemediği hakkındaki bir soru üzerine, "kaydı dinlemediğini, Arapça olduğu için dinlese bile anlamayacağını ancak kaydın dökümünü okuduğunu" söyledi. 

Daha sonra kürsüye gelen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise resmi programı dışında Trump ile MBS'nin bir araya gelme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin, "bu ihtimali göz ardı edemeyecekleri" değerlendirmesini yaptı. 

Sanders'ın bu açıklaması, ikili görüşme şeklinde olmasa bile Trump ile MBS'nin bir araya gelebileceği ihtimaline "yeşil ışık yaktığı" şeklinde yorumlandı.

Sanders ayrıca, "Kaşıkçı konusunda henüz nihai delilleri (sonuçları) görmedik. Yeni delilleri gördükçe ona göre değerlendirmelerimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: erdoğan, trump, selman, bolton
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