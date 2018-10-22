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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Kaşıkçı krizi Erdoğan'a yaradı'

22 Ekim 2018, Pazartesi 16:33
Belçika'da yayımlanan bir gazetede, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi nedeniyle yaşanan krizden 'en kârlı çıkanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi olduğunu' yazdı.

Flamanca yayınlanan gazete, Kaşıkçı'nın kaybolmasının ABD ile Suudi Arabistan üzerinde büyük baskı oluşturduğunu, buna rağmen Erdoğan'ın son 2 haftada oldukça rahat pozisyonda haraket ettiğini vurguladı.

Gazeteye göre Avrupa ülkeleri, Riyad yönetiminden daha somut açıklama istiyor. ABD'de de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar, Başkan Donald Trump'a, insan haklarını ihlal eden rejimleri cezalandırmak için çıkarılan "Magnitsky Yasası"nı işletmesi çağrısı yapıyor.

Ancak Trump, petrol zengini Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirme konusunda isteksiz. Bu tablo da hem Trump yönetimini hem de Suudi Arabistan'ı büyük bir siyasi baskı altına soktu.

'Erdoğan ilk kez ölçülü ve taktiksel bir yaklaşım benimsedi'

Gazeteye göre, son haftalarda Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ortaya çıkan bu oyundan en güçlü çıkan ülke Türkiye oldu.

Haberde, "Türkiye'nin kalbinde meydana gelen bu provokasyon karşısında Erdoğan ilk kez bağırıp çağırmadan, ölçülü ve taktik bir yaklaşımı benimsedi" deniyor.

Erdoğan yönetimi, önce ABD ile aylardır devam eden Pastör Brunson krizine son verdi. Belçika gazetesine göre, Kaşıkçı'nın kaybolmasından birkaç gün sonra ABD'li Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması olağan değil.

Suudi Arabistan'la yaşanacak olası bir kriz öncesi Ankara, Brunson'ı bırakarak, "diş ağrılarından biri" olan ABD cephesindeki sorunları bitirmiş oldu.

Bunun yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan'la ilişkilerde de istikrarın korunması için nispeten yapıcı bir rol oynadı."

"İki ülkenin de birbirine ihtiyacı var"

Müslüman Kardeşler örgütü ile ilgili farklı bakış açısı ve Ankara'nın Katar'la yakınlaşması nedeniyle gerilen Türkiye - Suudi Arabistan ilişkilerine rağmen, iki ülke arasında karşılıklı ciddi çıkarlar söz konusu.

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, Belçika gazetesine yaptığı değerlendirmede, hem Suudi Arabistan'ın hem de Türkiye'nin birbirlerine ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Loğoğlu'na göre, ilişkilerin gerilmesi çalkantılı bir bölgede önemli başrol oyuncuları olan iki ülkenin de çıkarına değil. Loğoğlu, özellikle İran ve Suriye ile ilgili konularda hem ABD hem de Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin iyi niyetine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

BBC Türkçe

Etiketler: Belçika, Suudi Arabistan, Erdoğan, Brunson, Kaşıkçı
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