Kaşıkçı’nın 40’ı çıktı, cesedi yok

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda, öldürülmesinin üzerinden 40 gün geçerken, cesedinin nerede olduğu sorusu hâlâ cevap bekliyor.

Levent’teki Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra bir daha çıkamayan Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili ilk başlarda inkâr yolunu seçen Suudi Arabistan’ın aksine Türkiye, olayın başından itibaren attığı etkili adımlarla olayın örtbas edilmesi önlendi. Kentteki birçok güvenlik kamerasında binlerce saatlik görüntü dökümünü en ince ayrıntısına kadar araştıran İstanbul polisi, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasından hiç ayrılmadığını, kıyafeti, gözlüğü ve sakalıyla Kaşıkçı’ya benzetilmeye çalışılarak İstanbul’da dolaştırılan kişinin de gerçek kimliğini deşifre edip ayrıntılara hâkim olduğunu ortaya koydu. Kaşıkçı’nın nerede, ne zaman ve nasıl öldürüldüğü ortaya çıkarken, “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede?” sorusuna halen cevap bulunamadı. Kaşıkçı’nın ailesi, dostları ve sevenleri, 60 yaşındaki gazetecinin İslâmî usûllere uygun defnedilmesi için cesedinin bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor.