Kaşıkçı soruşturması devam ediyor: Kanalizasyonda da inceleme yapıldı

Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokakta, özel bir şirketin çalışanlarınca, robot kameralarla kanalizasyonda inceleme gerçekleştirildi.

Gül: İade talepnamesinin yerine getirilmesini bekliyoruz 18 şüphelinin iadesi istendi Levent'te başkonsolosluğun bulunduğu Konaklar Mahallesi Çamlık Caddesi Akasyalı Sokağı'na akşam saatlerinde kanalizasyon görüntüleme sisteminin yer aldığı minibüs geldi. Minibüsteki görevlilerce, sokaktaki rögar kapağı açılarak, kanala robot kamera indirildi. Kanallarda yapılan inceleme, araçtaki ekrandan izlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından araç, sokaktan ayrıldı. AA

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