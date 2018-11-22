Kaşıkçı, Trump’ı eleştirdiği için baskı görmüş

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2016’da Suudi Arabistan’dayken ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdiği için Suudi yönetimince mesleğini yapmaktan men edildiği ve tutuklanmamak için ABD’ye geldiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan bilginin, ABD Dışişleri Bakanlığının 2017 yılı İnsan Hakları Raporu Suudi Arabistan bölümünde de yer alması dikkati çekti. Trump’ı eleştirdiği için Suudi krallığı tarafından, çalışmakta olduğu al-Hayat gazetesinin kapatıldığı ve yazmasının engellendiği belirtilen raporda, ayrıca konferans vermesi ve televizyon kanallarına çıkması da yasaklanan Kaşıkçı’nın, yasağın kalkmasından kısa süre sonra tutuklanma endişesiyle ABD’ye taşındığı kaydedildi. Raporda, ABD’ye gelmesinin ardından Suudi yönetimini Yemen politikası, basın özgürlüğü ve diğer konularda eleştirmeye başlayan Kaşıkçı’nın, ülkesine geri dönmesi durumunda tutuklanacağını söylediği ifade edildi. AA

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