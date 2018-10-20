'Kaşıkçı'ya ne olduğunun ortaya çıkarılması yakın'

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'arbedede öldürüldüğünü' açıkladığı Cemal Kaşıkçı'nın ortada olmayan cesedi için bir yetkiliden 'ne olduğunun ortaya çıkarılması yakın' açıklaması geldi.

Reuters'e adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir yetkili, soruşturmayı yürüten Türk yetkililerin Cemal Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu çok gecikmeden ortaya çıkaracaklarını söyledi. Suudi gazetecinin DNA örneklerinin Türkiye'de elde edildiğini, yani Suudi Arabistan'dan talep edilmesine gerek kalmadığını belirten Türk yetkili, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girip çıkan tüm araçların trafik kayıtlarının incelendiğini sözlerine ekledi. Reuters, perşembe günü konuştuğu Türk yetkililerin, cesedin veya parçalarının Belgrad Ormanları ve Yalova kırsalına gömülmüş olabileceğine dair açıklamalarını hatırlattı. Türk yetkili, Belgrad Ormanları ve Yalova kırsalında aramaların devam ettiğini belirtti.

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