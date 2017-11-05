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6 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

05 Kasım 2017, Pazar 17:44
İspanya hükümeti tarafından görevden alınan Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont ve dört eski Katalan bakan Belçika polisine teslim oldu.

Brüksel savcılığı Katalan lider Carles Puigdemont ve dört bakanın Belçika polisine teslim olduğunu açıkladı. Beş siyasetçinin gün içerisinde sorgu hâkimi karşısına çıkacağı belirtildi. Hâkimin 24 saat içerisinde bir karar vermesi bekleniyor. Belçika hukukuna göre tutuklamadan şartlı tahliyeye kadar her türlü seçeneğin imkan dahilinde olduğu belirtiliyor. İspanya Ulusal Mahkemesi Puigdemont ve bakanlar için Avrupa çapında arama ve tutuklama kararı çıkarmıştı.

Mahkemenin tutuklama emrini uygulaması halinde, sanıkların sınırdışı edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek için 15 günlük bir zamanı bulunuyor. Karara savcılığın ve savunma makamının temyiz yoluna başvurma imkanı var. Temyiz başvurusunun 15 gün içinde karara bağlanması gerekiyor. Belçika Temyiz Mahkemesi'nde ikinci bir temyiz yolu daha bulunuyor. Avrupa Birliği yasalarına göre Belçika yargısının sınırdışı konusunda karar vermek için 60 günlük bir zamanı var.

Anketlerde ayrılıkçı partiler önde

Katalonya’da 21 Aralık’ta yeniden bölgesel seçimler yapılacak. Anketlere göre bağımsızlığı savunan partiler parlamentoda yeniden çoğunluğu kazanıyor. GAD3 adlı şirket tarafından 30 Ekim ve 3 Kasım tarihlerinde 1233 kişi arasında yapılan ankete göre bağımsızlık yanlısı Katalan partiler ERC, PDECat ve CUP 135 sandalyeli parlamentoda 66 ila 69 sandalye kazanıyor. Muhafazakar La Razon gazetesinde yer alan diğer bir ankette ise bu partilerin 65 sandalye kazandığı öngörüldü. Diğer partiler Katalonya’nın İspanya içinde kalması gerektiğini savunmakla birlikte aralarında bir ittifak bulunmuyor.

Puigdemont dün yaptığı açıklamada Katalonya’da bağımsızlık isteyen tüm partilerin seçimlere ittifak halinde girmesi gerektiğini söylemişti.

Deutsche Welle Türkçe

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