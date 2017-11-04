Katalan lider kırmızı bültenle aranıyor

İspanya mahkemesi, Katalan lider Carles Puigdemont hakkında 'kırmızı bülten'le yakalama kararı çıkardı.

Ayrıca mahkeme Puigdemont'un, video konferans aracılığıyla tanıklık talebini reddetti. Öte yandan İspanya hükümetinin, hakkında başlattığı soruşturma sonrası Belçika'ya kaçan eski Katalonya lideri Charles Puigdemont, devlet televizyonu RTBF'de çıktığı programda açıklamalarda bulundu. Puigdemont, 21 Aralık'taki seçimler için "Seçimde aday olmaya hazırım. Herhangi bir yerden de seçim kampanyası yürütmek mümkündür" ifadelerini kullandı. KATALAN LİDERİN TUTUKLANMA KARARI BELÇİKA'YA ULAŞTI AA'nın haberine göre; Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkındaki tutuklama kararının Belçika'ya ulaştığı bildirildi. Belçika Federal Savcı Eric Van Der Sijpt yaptığı açıklamada, Puigdemont için çıkarılan Avrupa çapındaki tutuklama kararını aldıklarını doğruladı. "ACELEMİZ YOK" Sijpt, "Kararı inceleyip, soruşturma hakimine vereceğiz. Bu, yarın, yarından sonraki gün, hatta pazartesi olabilir. Acelemiz yok" dedi. İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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