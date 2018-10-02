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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Katalan yönetiminden İspanya hükümetine tehdit

02 Ekim 2018, Salı 22:33
Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Torra, İspanya Başbakanı Sanchez'e, bölgeye bir ay içinde bağımsızlık referandumuna gitme hakkı tanımaması durumunda hükümete desteği çekecekleri tehdidinde bulundu.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e, bölgeye bir ay içinde bağımsızlık referandumuna gitme hakkı tanımaması durumunda azınlık hükümetine olan desteği çekecekleri tehdidinde bulundu. 

Torra, Barselona'da yaptığı konuşmada, Katalan ayrılıkçı partilerin kendi kaderini tayin hakkı için oylama istedi.

Sabırlarının sonsuz olmadığını belirten Torra, "Eğer üzerinde mutabık kalınan, bağlayıcı ve uluslararası tanınırlığı olan kendi kaderini tayin hakkına ilişkin bir teklif kasım ayı gibi masaya gelmezse, bağımsızlık hareketi Sayın Sanchez'e parlamentoda herhangi bir istikrar garantisi veremez." dedi.

İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa da gazetecilere yaptığı açıklamada, Torra'nın sözlerine tepki göstererek, "Ültimatomları kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Özerk yönetimi desteklediklerini ancak bağımsızlığa karşı çıktıklarını vurgulayan Celaa, Torra'dan diyaloğa devam etmesini istedi.

Hükümet düşebilir

Başbakan Sanchez, ayrılıkçı Katalan partilerin desteğini yitirmesi durumunda 2019 bütçesini parlamentodan geçirmekte zorlanacak. Bütçenin kabul edilmemesi hükümetin düşmesine neden olacağından, ülkede seçime gidilmek zorunda kalınacak.

Haziran ayında göreve gelen Sanchez'in azınlık hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde 350 sandalyenin sadece 84'üne sahip. Bu durum hükümeti, ayrılıkçı partiler karşısında güç durumda bırakıyor.

Süreç

İspanya Anayasa Mahkemesinin, yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senatonun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri, ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.

Haziran ayında göreve gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'ya daha fazla özerklik verilmesi konusunda referandum yapılmasını önerirken, ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna karşı çıkmıştı.

Haklarında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve bazı eski bakan veya siyasetçiler, Belçika, İskoçya ve İsviçre'ye kaçarken, 9 eski hükümet üyesi ise halen tutuklu.

AA

Etiketler: İspanya, Katalonya, bağımsızlık, hükümet
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