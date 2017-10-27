Katalonya bağımsızlık ilan etti

Katalonya Parlamentosu bugün yaptığı gizli oylama ile bağımsızlık ilan etti.

Oylama öncesi bağımsızlık karşıtı partiler meclisi terk etti. Katalonya'da 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu gerçekleştirilmiş, bu referandumda büyük oranda "Evet" oyu çıkmıştı. Öte yandan Madrid'te Katalonya'nın özerkliğini askıya almak üzere anayasanın 155. maddesi üzerine görüşmeler devam ediyor. Katalonya'da halk ve idari kurumlar Madrid hükümetine karşı sivil direnişe hazırlanıyor. Bu arada İspanya Başbakanı sakin olunması çağrısı yaptı, "Hukukun üstünlüğü sağlanacak" dedi.

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