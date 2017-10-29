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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Katalonya İspanya'ya rest çekti

29 Ekim 2017, Pazar 13:09
Katalonya, Madrid’in darbesini kabul etmediklerini, başkanlarının da hala Carles Puigdemont olduğunu açıkladı.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un yardımcısı Junqueras, Puigdemont'un hâlâ özerk bölgenin başkanı olduğunu ve Madrid'in darbesini kabul etmediklerini açıkladı.

İspanya merkezi hükümetinin görevden aldığı Katalonya Başkanı Puigdemont'n yardımcısı Oriol Junqueras, Katalan gazetesi El Punt Avui'ye bir makale yazdı. Junqueras " Ülkenin başkanı hala Puigdemont'tur ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

'Katalonya Başkan Yardımcısı' imzasını kullanan Junqueras, Madrid'in 'darbesini' kabul etmediklerini duyurdu.

İspanya hükümeti, görevden aldığı Katalan lider Puigdemont'un bölgesel seçimlerde yarışabileceğini açıklamıştı.

Madrid hükümeti sözcülerinden Íñigo Méndez de Vigo yaptığı açıklamada görevden alınmış olmasına rağmen Puigdemont'un Aralık'taki bölgesel seçimlerde yarışabileceğini duyurdu.

Reuters'a konuşan de Vigo, "Şundan kesinlikle eminim, eğer Puigdemont bu seçimlere katılırsa demokratik muhalefetini ortaya koyabilir" dedi.

De Vigo'nun açıklamaları, Katalan liderin Cumartesi günü yaptığı konuşmada Madrid hükümetinin kararları için 'önceden planlanmış saldırı' ifadesini kullanmasının hemen ardından geldi.

Bu arada Reuters’ın yayınladığı bir ankete göre, Katalonya'da yeniden bölgesel bir seçim olması durumunda bağımsızlık yanlıları yine kazanıyor.

Etiketler: katalonya
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