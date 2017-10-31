Katalonya'nın kabul görmeyen 'bağımsızlık' kararı askıya alındı

İspanya hükümetinin yaptığı itirazı kabul eden Anayasa Mahkemesi, Katalonya parlamentosunun bağımsızlık kararını askıya aldı.

İspanya hükümetinin Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosunun 27 Ekim'de yaptığı bağımsızlık ilanı ve Katalonya Cumhuriyeti'ni inşa edecek sürecin başlatılmasına ilişkin kararına yaptığı itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri, bu sabah toplandı.

Anayasa Mahkemesinin merkezi hükümetin itirazını kabul etmesiyle Katalonya parlamentosunda kabul edilen kararlar, otomatik olarak askıya alındı.

Anayasa Mahkemesi 5 ay içinde Katalonya'nın bağımsızlık ilanını görüşüp nihai kararını verecek.

Bu arada İspanya Başsavcılığının eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, 12 bakan, Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi hakkında "devlete başkaldırı, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarından dava açma talebi, başvuruların yapıldığı iki mahkeme tarafından kabul edildi.

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'Belçika'ya siyasi sığınma hakkı talep etmek için gelmedim'

Eski Katalonya lideri Puigdemont, "Belçika'ya siyasi sığınma hakkı talep etmek için gelmedim. Brüksel, Avrupa'nın başkenti olduğu için buraya geldim." dedi.

Katalonya özerk yönetimi eski lideri Carles Puigdemont, Brüksel'deki Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi.

Puigdemont, açıklamasında 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek bölgesel seçimin sonuçlarını tanıyacaklarını açıkladı.

Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı

"Ayrılıkçı hedefimizden vazgeçmeyeceğiz"

Puigdemont, İspanya'da adil yargılanma süreci hakkının güvence altına alınması durumunda hemen ülkesine döneceğini kaydederek "İspanya, siyasi projemizden vazgeçmemizi istiyor. Ancak başarılı olamayacaklar. Ayrılıkçı hedefimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katalan yönetiminin başından bu yana diyalogdan yana olduğunu söyleyen Puigdemont, Katalan halkına şiddetten uzak durma çağrısında bulunarak "Biz İspanya merkezi hükümeti gibi davranmayacağız. Diyaloğu öncelikli tutacağız." diye konuştu.

"Belçika'ya sığınma hakkı talep etmeye gelmedim"

Puigdemont, "Belçika'ya siyasi sığınma hakkı talep etmek için gelmedim. Brüksel, Avrupa'nın başkenti olduğu için buraya geldim. Katalan sorununun bir Avrupa sorunu olduğunu vurgulamak ve daha özgür hareket etmek için Brüksel'e geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de daha güvende olduğunu söyleyen Puigdemont, Katalanların değerlerinin Avrupa Birliği'ni (AB) oluşturan temel değerlerle aynı olduğunu belirterek AB'ye harekete geçme çağrısında bulundu.