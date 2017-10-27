Katalonya'nın tek taraflı tartışmalı kararının ardından art arda açıklamalar

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu yapılan gizli oylamayla tek taraflı bağımsızlık kararı aldı.

Katalonya'da azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partilerinin sunduğu "cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" başlıklarındaki karar önerileri parlamentodaki oylamada kabul edildi.

"Junts pel Si" ve CUP'un verdiği öneriyle gizli olarak yapılan oylamadan 70 "evet", 10 "hayır" ve 2 "boş" sonucu çıktı. "Catalunya si que es pot" partisi dışında muhalefetteki tüm siyasi partiler oylamaya katılmayarak, protesto etmek için genel kurul salonunu terk etti.

Halk Partisinden (PP) milletvekilleri salonu terk ederken genel kurul koltuklarına İspanya ve Katalonya bayrakları bıraktı.

Erken yerel seçim kararı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, anayasanın 155. maddesi gereği, Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve yerel polis müdürlerini görevden aldıklarını açıkladı. Rajoy, 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidileceğini de belirtti.

Bağımsızlık yanlıları sokaklarda

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık ilanı, Katalan kentlerinde kutlanıyor.

Barselona, Girona, Tarragona gibi Katalonya'nın önemli kentlerinde meydanlarda toplanan bağımsızlık yanlıları, yerel parlamentonun ilan ettiği tek taraflı bağımsızlığı kutlamaya başladı.

Kentte Katalonya Özerlk Yönetim Hükümeti Başkanlık binasının (Generalitat) bulunduğu meydanda toplanan binlerce kişi, bağımsızlık yanlısı sivil örgütlerce "cumhuriyetin ilanının kutlaması" olarak adlandırılan etkinliklere katıldı.

Yanlarında bağımsızlığı sembolize eden yıldızlı Katalonya bayrağını taşıyan Katalanlar, birbirlerini kutlayıp bağımsızlık yanlısı sloganlar attı. Katalonya özerk hükümeti yetkilileri de vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Katalonya yerel parlamentosu, Girona ve Sabadell gibi bazı kentlerin belediye binaları ve resmi kurumlardaki İspanyol bayrağının indirildiği görüldü.

İspanya Senatosu, Katalonya hükümetini fesheden tasarıyı kabul etti

İspanya Senatosu, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve 6 ay içinde erken yerel seçime gidilmesini öngören anayasanın 155. maddesini uygulaması için merkezi hükümete yetki verdi.

İspanya'da Bakanlar Kurulu'nun 21 Ekim tarihinde aldığı, Katalonya özerk yönetimi için anayasanın 155. maddesinin uygulanması talebi Senato'da oylandı. Oylamada 214 "evet" ve 47 "hayır" sonucu çıktı. Resmi Gazete'de yarın yayınlanıp hemen yürürlüğe girmesi öngörülen 155. madde, merkezi hükümete Katalonya yerel hükümetini feshetme yetkisi veriyor.

155. madde, yerel hükümetin fesh edilmesine olanak sağlasa da, özerkliğin alınmasını içermiyor. Ancak gözlemciler, Katalonya hükümetinin son bağımsızlık ilanı sonrası, yerel hükümetin yetkilerinin de Katalonya yönetiminden alınabileceği yorumunu yapıyor.

İspanya hükümeti yarından itibaren Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigemont, diğer hükümet üyeleri, Katalonya parlamentosunun memurları veya Katalonya yerel polisi müdürlerini görevlerinden alabilecek.

"Suç teşkil eden bu harekete karşı devlet gerekli tepkiyi verecektir"

Senato'dan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın bağımsızlığı için "imkansız bir şey" ifadesini kullanarak, "Tüm İspanyollara ve Katalanlara sakin olmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü gerekli tedbirler en iyi, en etkili ve en orantılı şekilde alınacaktır. Suç teşkil eden bu harekete karşı devlet gerekli tepkiyi verecektir." dedi.

Katalonya'nın tekrardan yasallığa kavuşması için hükümet olarak gerekli kararlılığı göstereceklerini vurgulayan Rajoy, "İspanya büyük bir ulus ve ciddi bir ülkedir. İspanya, bazı kişilerin birlikte yaşamın kurallarını ve anayasayı ortadan kaldırma girişimlerine hiçbir şekilde ödün vermeyecektir." diye konuştu.

Öte yandan Rajoy, Katalonya yerel parlamentosunun aldığı tek taraflı bağımsızlık kararı sonrasında twitterdan yayınladığı mesajda, "Tüm İspanyolların sakin olmasını istiyorum. Hukuk devleti, Katalonya'daki yasallığı tekrar inşa edecektir." diye yazdı. Başbakan Rajoy ayrıca gerek 155. madde ile ilgili verilen yetki gerekse Katalonya yerel parlamentosunda alınan kararları değerlendirmek üzere Bakanlar Kurulu'nun TSİ 19.00'da acil toplanacağını duyurdu.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles PuigdemontKatalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Puigdemont'tan mesaj

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont da Katalan halkına "ülkesini barışçıl, onurlu ve yurtseverlikle koruması" çağrısında bulundu. Tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında Katalonya yerel parlamentosunun koridorlarında bekleyen bağımsızlık yanlısı siyasetçilere, belediye başkanlarına ve sivil toplum temsilcilerine hitaben bir konuşma yapan Puigdemont, "Biz her zaman barışçıl olarak cevap veren bir toplumuz. Bundan sonra hepimizin ülkemizin nabzını en iyi şekilde tutması gereken bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanyol haber ajanslarından verilen bilgilerde, merkezi hükümetin Katalonya yerel parlamentosunda alınan kararları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağı ve mahkemenin Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık kararını geçersiz sayacağı belirtildi.

Katalonya'da bağımsızlık ilanı Madrid borsasını düşürdü

Madrid borsası Ibex 35, Katalonya yerel parlamentosunda alınan tek taraflı bağımsızlık kararının hemen ardından yüzde 1,98'lik sert bir düşüş gösterdi. Borsa kapanışta yüzde 1,45'lik değer kaybı ile 10 bin 197 puana kadar geriledi.

Öte yandan Katalonya'daki gelişmelerden dolayı İspanya'nın risk priminin 121 puana kadar yükselmesi de ülke ekonomisi için diğer bir olumsuz gelişme olarak dikkati çekti.

"İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. AB açısından değişen bir şey olmadığını kaydeden Tusk, "İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Tusk, bağımsızlık ilanı karşısında İspanyol hükümetinin güç kullanmaktan kaçınmasını umduğunu da dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio TajaniAvrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani

"AB üyesi ülkeler Katalonya'nın bağımsızlık ilanını tanımayacak"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, yazılı açıklamasında, bağımsızlık ilanının hukukun üstünlüğü, İspanyol anayasası ile Katalonya'nın özerklik statüsünün ihlali olduğunu kaydederek "AB'de hiç bir ülke, bu bağımsızlık ilanını tanımayacak." ifadesini kullandı.

Her zamankinden daha fazla hukukun üstünlüğünün sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirten Tajani, bunun diyalog ile tüm Katalanların özgürlük ve haklarının garanti altına alınması temelinde yapılması gerektiğini ifade etti.

'Siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm bulunmalı'

Birleşmiş Milletler (BM) sözcülerinden Farhan Haq, "BM Genel Sekreteri tarafları İspanya anayasası çerçevesinde siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm aramaya teşvik ediyor." dedi.

"Birleşik Krallık tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımıyor ve tanımayacaktır"

Birleşik Krallık Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık Katalonya özerk yönetim parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımıyor ve tanımayacaktır. Karar İspanya mahkemeleri tarafından yasadışı olarak tanımlanan bir oylamaya dayanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada İspanya’da hukukun egemenliğinin korunmasının, anayasaya saygı duyulmasının ve İspanya’nın bütünlüğünün muhafaza edilmesinin istendiği vurgulandı.

"Duruma saygı duyuyoruz"

İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ise sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Duruma saygı duyuyoruz. Katalonya halk kendi geleceğine karar verme yetisine sahip olmalı." ifadesini kullandı.

NATO'dan açıklama

Yazılı açıklama gönderen NATO'nun mesajında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın şu ifadelerine yer verildi:

"İspanya NATO için önemli bir müttefik ve ortak güvenliğimize katkıda bulunuyor. Katalonya konusu İspanya'nın iç işleriyle alakalı bir konu ve İspanya'nın anayasal düzeni çerçevesinde çözümlenmeli."

Fransa ve Almanya'dan İspanya'ya destek

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası bunu tanımayan Fransa ve Almanya'dan İspanya'ya destek açıklamaları geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya'daki tek muhatabının Başbakan Mariano Rajoy olduğunu ve Rajoy'a anayasal kuralları uygulamada tam destek verdiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile birlikte ziyaret için Fransız Guyanası'nda bulunan Macron, gazetecilerin Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

İspanya'nın iç sorunu olan bir konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirten Macron, "Benim İspanya'da tek muhatabım var, o da Başbakan Rajoy'dur. İspanya'da anayasal kurallarla birlikte bir hukuk devleti mevcuttur. Rajoy bu kuralların uygulanmasını istiyor ve benim tam desteğime sahiptir." dedi.

Macron daha önce de Katalonya'nın bağımsızlığı ve referandum faaliyetlerinin İspanyol anayasasına uygun olmadığını belirtmiş ve referandum sonucunu tanımadıklarını açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da yaptığı açıklamada, "Fransa, Katalan Parlamentosu'nun aldığı bağımsızlık kararını tanımamaktadır." ifadesini kullandı.

Le Drian, İspanyol anayasasına uyulması gerektiğini belirterek, Katalonya sorununun hukuk devleti ve anayasal çerçeve içinde ele alınması gerektiğini bildirdi.

"Endişeyle izliyorum"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin, Katalonya özerk yönetim parlamentosunun İspanya anayasasını ihlal etmesiyle Katalonya’daki durumu bir kez daha tırmandırmasını endişeyle izlediğini belirtti.

İspanya'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilemeyeceğini kaydeden Seibert, "Tek taraflı ilan edilen bağımsızlık, koruma altında olan bu ilkeleri ihlal ediyor. Alman hükümeti böyle bir bağımsızlık ilanını tanımıyor." ifadesini kullandı.