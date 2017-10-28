Katalonya 'resmen' fesh edildi ve Kanada da Katalonya'yı tanımıyor...

İspanya hükümetinin, Anayasa'nın 155. maddesi kapsamında verilen yetkiyle Katalonya yerel hükümetinin feshedilmesi ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidilmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.​

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un dün akşam açıkladığı kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Katalonya yerel hükümeti üyeleri ve Katalonya'daki polis müdürleri görevlerinden alınırken, 5-19 Aralık tarihleri arasında seçim kampanyası yürütülerek 21 Aralık'ta Katalanların sandık başına gitmeleri resmilik kazandı. Katalonya'nın Brüksel hariç yurt dışındaki tüm temsilcilikleri de resmi olarak kapatıldı.

Öte yandan İspanyol basını, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını "ayaklanma" olarak gösterdi. El Pais, "Katalonya parlamentosu demokrasiye darbe vuruyor. Devlet, ayaklanmayı boğuyor"; El Mundo, "Ayaklanmayı durdurmak için anayasal müdahale. 55 günlük 155. madde"; ABC, "İspanya darbenin başını kopartıyor. Bakanlar Kurulu, Katalonya yerel hükümetini feshedip, 21 Aralık'ta Katalonya'da erken seçim açıkladı"; La Razon, "İsyan karşısında yasa. Hükümet, Katalan parlamentosunun yasa dışı bağımsızlık ilanı sonrasında 155. maddeyi yürürlüğe soktu"; La Vanguardia, "Rajoy, 21 Aralık'ta seçime gitmek için Katalonya yerel hükümetine müdahale etti. Bundan sonra söz Katalanların" başlıklarını attı.

Katalonya'da ayrılıkçıları destekleyen gazetelerden El Punt Avui de "Merhaba Cumhuriyet"; Diari, "Bağımsızlık, feshedilme ve seçim"; Ara da "Cumhuriyet ilan edildi Katalan hükümeti feshedildi" başlıklarını kullandı.

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Katalonya'nın tek taraflı tartışmalı kararının ardından art arda açıklamalar

Kanada'dan Katalonya açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin birleşik ve bölünmemiş İspanya’yı destekleyeceğini ve tanıyacağını açıkladı.

Başbakanı Trudeau, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Montreal’de düzenlediği basın toplantısında, Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin "Kanada, birleşik İspanya'yı destekliyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'da Katalonya konusunda çok sayıda iç mesele bulunduğuna dikkati çeken Trudeau, "Yaşananların önemli iç tartışmalar olduğunu anlıyoruz. Biz sadece bu tartışmaların İspanyol Anayasası'na, uluslararası hukuk ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne göre yapılması çağrısında bulunuyoruz. Kanada birleşik İspanya’yı destekliyor.’’ diye konuştu.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, dün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmiş, İspanya Senatosu da Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve 6 ay içinde erken yerel seçime gidilmesini öngören anayasanın 155. maddesini uygulaması için merkezi hükümete yetki vermişti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB açısından değişen bir şey olmadığını kaydetmiş ve " İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." ifadesini kullanmıştı.