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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Katar aleyhine kampanyaya dönüşmüştü: 'Siber saldırı' soruşturmasında ilk sonuçlar

08 Haziran 2017, Perşembe 08:22
Katar Resmi Haber Ajansının (QNA) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının siber saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmanın ilk sonuçları açıklandı.

Katar Resmi Haber Ajansının (QNA) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının siber saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmanın ilk sonuçları açıklandı.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma ekibinin, siber saldırının QNA sitesinin açığından yararlanılarak, yüksek teknoloji ve inovatif yöntemler de kullanılarak gerçekleştirildiğini tespit ettiği belirtildi.

Ekibin saldırının yapıldığı kaynakları belirlediği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Soruşturma kapsamında, geçen nisan ayında bir ihlal dosyasını tespit edildiği, bunun söz konusu asılsız haberleri yayınlamada kullanıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının soruşturmanın tamamlanmasının ardından tüm sonuçları ortaya koyacağı duyuruldu.

QNA, 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa süre içinde medyada geniş şekilde yer almıştı.

Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığını ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almalamalarını talep etmişti.

Siber saldırı Katar aleyhine bir kampanyaya dönüşmüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan basını başta olmak üzere Ortadoğu'daki basın yayın organları yalanlamaları dikkate almayarak siber saldırı girişimini Katar aleyhine bir kampanyaya dönüştürmüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, medya üzerinden ülkesini hedef alan bir kampanya olduğunu belirterek, "Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar'ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız." demişti.

Bakanlık ayrıca, açıklamaların yalanlanmasına rağmen bazı basın organları tarafından kullanılmaya devam etmesini kınayarak, söz konusu yayınlara devam eden basın kuruluşlarının Körfez ülkeleri arasındaki birlik ve bütünlüğe darbe vurduğuna dikkati çekmişti.

Bakanlık açıklamalarının ardından Körfez ülkelerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmamış, QNA sitesi, Katar Devlet Televizyonu, Katar basın yayın organlarının haber siteleri ve Katar merkezli haber sitesi El Cezire, Suudi Arabistan ve BAE'de erişime kapatılmıştı.

AA

Etiketler: katar, siber saldırı, katar krizi
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