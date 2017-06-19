Katar'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayız

Katar Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman al-Thani, kendilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.

Al-Thani yaptığı açıklamada, "Katar abluka altındayken, pazarlık yapmayacağız. Pazarlıklara başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar." ifadelerini kullandı. Katar'ın henüz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den herhangi bir talep almadığını söyleyen Al-Thani, Al Jazeera'nın geleceği dahil Katar'ın içişlerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti. Al-Thani, kriz devam ettiği müddetçe Katar'ın Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güveneceğini ve İran'ın hava ulaşımını kolaylaştırdığını söyledi.

Okunma Sayısı: 690

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.