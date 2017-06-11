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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Katar’dan tazminat hamlesi ve açıklama: Suçlamalar çelişkili

11 Haziran 2017, Pazar 16:19
Katar’ın, Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in uyguladığı abluka kararından mağdur olanlara tazminat ödenmesi için dâvâ açmaya hazırlandığı bildirildi.

Hükümete bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Damir  el-Merri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’in  ülkelerinin hava sahasını Katar’a kapatması ve uyguladığı ablukadan etkilenen  Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri vatandaşlarına tazminat  ödenmesini sağlamak için Uluslararası Hukuk Bürosu ile sözleşme yapılacağını duyurdu.  Merri, Uluslararası Hukuk Bürosu’nun dâvâ açarak bu ülkelerden, ulusal  mahkemeleri aracılığıyla mevcut zararların giderilmesini talep edeceğini ifade  ederek bu ülkelerdeki mahkemelerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise uluslar arası sözleşmelerde geçen “zararın giderilmesi” ilkesi çerçevesinde  uluslararası mahkemelere başvurulacağını dile getirdi.  Doha - aa

“Toplu cezalandırma ve uluslar arası suç”

 

Söz konusu kararları “toplu cezalandırma ve uluslar arası suç” olarak  nitelendiren Merri, komitenin Körfez’deki krizin ardından 700 şikâyet aldığını ve  trajik aile sorunlarıyla karşılaşıldığını aktararak bu durumu kabullenme ve  susmanın mümkün olmadığını söyledi. Merri, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi olarak Suudi Arabistan, BAE  ve Bahreyn’deki insan hakları kuruluşlarıyla telefonla görüşerek abluka nedeniyle  Katar ve bu üç ülke vatandaşlarının maruz kaldığı ihlallerin çözülmesi için bir  an önce harekete geçilmesini talep ettiklerini kaydetti. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran’da Katar’la  bütün diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar’a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve  Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar’ın tek kara sınırını da kapatmıştı. 

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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Suçlamalar çelişkili

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bazı Körfez ülkelerinde aleyhlerinde başlatılan kampanyanın kendilerini şok ettiğini belirterek, “Şu ana kadar mesnetsiz suçlamadan başka bir şey duymadık. Bu ülkeler, Katar’a karşı aldığı tedbirleri düşman saydığı ülkelere karşı bile almadı. Bu düşmanlığın sebebinin ne olduğunu merak ediyoruz.” dedi. Rusya’ya düzenlediği ziyaret kapsamında Rusya merkezli RT Arabic Kanalına açıklamalarda bulunan Al Sani, Katar’la diplomatik ilişkileri kesme yoluna giden ülkelerin Körfez ülkeleri dışından da kendisine ortak ve destekçi bulmaya çalıştığını belirtti. Söylenenlerin mesnetsiz suçlamalardan başka bir şey olmadığını söyleyen Al Sani, “Bu düşmanlığın sebebinin ne olduğunu merak ediyoruz. Nasıl oluyor da bizi hem Hizbullah ve İran’ı, Suriye’de El-Kaide’yi, hem de Husileri ve Müslüman Kardeşler Teşkilâtı’nı (İhvan) desteklemekle suçluyorlar. Bu çelişkiler, Katar’a yönelik suçlamaların asılsız ve keyfi olduğunun en büyük göstergesidir.”

AA

Etiketler: katar
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